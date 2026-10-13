貢寮區公所百歲人瑞到宅祝壽 傳遞敬老關懷

為表達對高齡長者的敬意與關懷，貢寮區百歲人瑞到宅致贈禮品祝壽活動，由區長柯建輝代表市長侯友宜，今(13)日親自前往長輩家中祝壽，向15位百歲人瑞致上誠摯祝福，並關心長輩的日常生活與身體健康，讓長輩及家人感受到市府與公所的溫暖關懷。

貢寮區長柯建輝到府探訪時，親切地與長輩及家人話家常，關心長輩平時的生活起居、飲食習慣及健康狀況，並祝福長輩福壽綿長、身體健康。公所也依祝壽禮俗及年齡致贈滿百狀、金鎖片、市長大紅包新臺幣1萬元，以及象徵長壽吉祥的豬腳麵線、蛋糕與養生飲品，傳遞對百歲長者的尊敬與祝福。

百歲人瑞的健康長壽，除了是家庭的福氣，也是地方珍貴的資產。透過此次到宅祝壽，區長不僅代表市長向長輩表達敬意，也藉由面對面的互動，了解長輩的生活需求，讓敬老關懷不只停留在祝福，更落實於日常生活之中。長者們歷經不同世代的生活變遷，累積了豐富的人生智慧，其生活經驗與人生故事，也值得後輩學習與珍惜。

貢寮區公所表示，將持續推動敬老及老人福利服務，結合在地資源，關心長者的健康與生活需求，營造友善高齡的生活環境，讓長輩在熟悉的家園中安心生活、健康樂活，持續傳遞尊老、敬老、愛老的精神。