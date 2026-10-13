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獲里民、遊客好評…煤礦文化彩繪妝點家鄉 瑞芳區吉慶里打造幸福環境

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
擋土牆完成彩繪後，讓環境美化不僅提升視覺景觀，也成為傳承地方記憶的方式。圖／觀天下有線電視提供
擋土牆完成彩繪後，讓環境美化不僅提升視覺景觀，也成為傳承地方記憶的方式。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉慶里持續推動環境美化，里長簡惠麗積極改善里內環境，不僅連續多年獲得里環境認證五星肯定，近期更將萬福宮下方擋土牆融入煤礦文化主題進行彩繪，讓原本的牆面增添色彩，也展現在地歷史特色，獲得里民及遊客好評。

吉慶里長簡惠麗表示，吉慶里早期是煤礦產區，煤礦文化承載著許多在地居民的共同記憶，因此特別以煤礦為主題進行彩繪，希望讓大家經過時，能重新認識家鄉的歷史與文化。這次她也趁著空檔與彩繪師傅一同動手，希望不只是美化環境，更能保留地方特色，讓吉慶里成為兼具文化意涵與生活品質的幸福家園。

簡惠麗長期用心整理里內環境，除了維護公共空間整潔，也積極改善髒亂點，透過環境整理與藝術彩繪，讓社區角落展現不同風貌。此次萬福宮下方擋土牆完成彩繪後，吸引不少里民及遊客駐足欣賞，讓環境美化不僅提升視覺景觀，也成為傳承地方記憶的方式。

簡惠麗表示，未來將持續結合地方特色與居民力量，改善生活環境、保留在地文化，讓吉慶里越來越美好，打造居民引以為傲的幸福家園。

瑞芳 彩繪

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