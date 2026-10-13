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五股交流道台65北入匝道10月底通車 民代：可望分流紓解新五路壅塞

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜日前視察國道1號五股交流道改善工程，走上北入高架匝道實地勘查工程進度。聯合報系資料照
新北市長侯友宜日前視察國道1號五股交流道改善工程，走上北入高架匝道實地勘查工程進度。聯合報系資料照

國道1號五股交流道北入匝道預計10月底通車，地方民代認為台65線車流將可直接銜接國道一號，有助減少新五路車流，紓緩泰山楓江路壅塞狀況。但鄰近平面車道的匝道口車流交織問題仍待處理，政府應進行整體規畫，避免頭痛醫頭、腳痛醫腳。

新北市議員陳明義表示，目前新五路平面道路已經恢復車道，北入匝道通車後，台65線車流可直接進入國道，不必再下到平面道路與新五路的車流交織，對最塞的楓江路這個路口會有很大的紓解，對交通順暢度會有很大幫助。過去因施工期間圍籬加上車流反覆的交織，造成新五路、楓江路一帶壅塞，北入匝道開通後相信交通狀況可以獲大極大改善。

但陳明義提醒，北入匝道銜接處仍有車流交織問題，平面道路車輛與台65線北入匝道下來的車流，最後仍須匯入同一處國1匝道，平時或許能消化，但尖峰時段能否能夠負荷，得等到通車後才能觀察。

陳明義呼籲政府應從高速公路、快速道路到平面道路進行整體系統化，讓它各自有序的走，車輛可直接到他目的地匝道下，不需要反覆下到平面道路塞車。

參選五泰林區市議員的鄭丞宏指出，新匝道對新莊往國道的用路人幫助較大，可減少新五路平面車流，另外從泰山要上國道的車輛一般都會從楓江路接新五路再左轉進入國道，未來新五路車流因北入匝道完工應可顯著減少，將有助改善楓江路上國道的壅塞。相較之下五股地區要上國道的車流因仍須走新五路，動線不受影響，但平面道路車流若減少，車流也會比較順暢。

鄭丞宏表示，目前二省道（新北大道）一直到楓江路這一段的新五路，塞車狀況非常嚴重，未來北入匝道通車後這一段的壅塞狀況可望明顯改善，對於附近民眾回家的路會更順暢、更好走。

國道 議員

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