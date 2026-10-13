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交通癱瘓惹民怨！台北港填海砂石車塞爆八里 立委會勘提前開放進港、擴港內停

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
洪孟楷與陳家琪聽取港務公司說明。記者黃子騰／攝影
洪孟楷與陳家琪聽取港務公司說明。記者黃子騰／攝影

新北市八里台北港近期湧現大批準備進場填海的砂石車，造成台北港附近路段及八里市區壅塞，居民苦不堪言。立委洪孟楷今召集港務公司、轄區警會勘後，決議提前至清晨5時開放進港，並增加管制車道、擴大港內停等空間，改善地方交通問題。

台北港積極推動填海造陸，每年收容量上限500萬立方公尺，雙北公共工程及民間工程土方大量送往台北港，目前已填了400多萬立方公尺，為爭搶剩餘不到100萬立方公尺的收容量，近期台北港附近商港三路、商港五路及臨港大道等路段，每天清晨都湧現大批砂石車排隊準備於6時開放時進港，最高一天超過3000多輛砂石車，車潮甚至排到八里區公所附近影響居民安全與環境，引發不少民怨。

洪孟楷表示，據港務公司統計光是早晨尖峰時段，每天就有800至1000輛次砂石車進出，現有管制及停等空間難以負荷。他已協調港務公司將管制站開放時間從上午6時提前至5時，讓砂石車先進入港區停等，預計港內約5公里路段可容納至少300輛砂石車，待上午7時作業時間一到即可卸土，減少車輛在市區道路排隊。

洪孟楷指出，同時也向港務公司提出正式要求，希望管制點能夠配合現在台北港的填土工程再往後延伸，只要填土工程到一定的一個段落就可以再往後延伸，讓港區內的停等區域更加的擴大，容納更多的車量。另外也請國土署控管發單，避免有些砂石車業者用偷跑方式來搶快，透過源頭端管理以及最終端具化的一個擴大量能，希望能降低八里地區的民怨。

洪孟楷說，現在整個雙北地區的土方去化都是依賴台北港，請行政部門加緊做整體的統整，降低對八里居民生活及交通安全的影響。

今天一同前往會勘的新北市議員陳家琪表示，今天港務公司有提出應變措施跟承諾，第一部分提早開放砂石車進港時間、第二部分現在管制站是三個車道，會增加到四個車道，能再疏解一些外面停等的車輛進到港區來停等。第三部分會請義交於早上的5時到下午的3時在重要的路口做交通的疏導。

陳家琪說，目前先暫時做配套措施，後續也要求港務公司在民土及公土部分做分流控管，讓車輛不至於大量湧進八里造成交通大癱瘓，也造成民怨四起。

台灣港務公司表示，現階段自主管制站為3個貨櫃屋，因車流增加容易形成交通節點，預計於11月中旬增設為4個貨櫃屋，含擴建車道及延長車輛停等距離，3線能增為4線。另外已聘請4名義交，自明天（14日）起支援警方在臨港大道及商港三路、五路、九路執行交通勤務。並提前至上午5時開啟管制站柵欄讓土方車提前進入港區內停等，避免因道路交通號誌壅塞在道路上。

土方數量管控方面，將限制電子聯單出場啟動時間，不得早於每日清晨5時，避免砂石車在非作業時段提前湧入八里排隊。陳家琪也要求港務公司在土方相關會議中，研議公共工程與民間工程土方分流及進場時間管理，避免車流集中湧入造成交通癱瘓。

港務公司承諾，將管控每日工地出土時間，限制電子聯單出場啟動時間，不得早於每日上午5時，避免土車於非作業時段提早至八里排隊停等。

立委洪孟楷聽取港務公司說明填海進度。記者黃子騰／攝影
立委洪孟楷聽取港務公司說明填海進度。記者黃子騰／攝影

台北港填海造陸整體規畫。記者黃子騰／攝影
台北港填海造陸整體規畫。記者黃子騰／攝影

立委洪孟楷與新北市議員陳家琪，今天至台北港會勘砂石車壅塞問題，台灣港務公司基隆分公司副總經理沈光青說明現行況狀。記者黃子騰／攝影
立委洪孟楷與新北市議員陳家琪，今天至台北港會勘砂石車壅塞問題，台灣港務公司基隆分公司副總經理沈光青說明現行況狀。記者黃子騰／攝影

洪孟楷 八里 台北港

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