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90年川端橋串起雙北藝文廊道 永和10月底水上煙火壓軸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
川端橋整建後重新亮相，成為永和串聯雙北藝文廊道的重要節點。記者張策／攝影
川端橋整建後重新亮相，成為永和串聯雙北藝文廊道的重要節點。記者張策／攝影

有90年歷史的川端橋整建後重新亮相，新北永和區公所再串聯楊三郎美術館、博愛藝術街及台北市紀州庵文學森林，打造跨越新店溪的藝文廊道。10月23日將舉辦「2026樂動川端・點亮藝文廊道」，並在新店溪搭設80公尺長水上浮台施放煙火，搭配秀朗國小管樂團現場演奏。

永和區公所今在楊三郎美術館舉辦媒體分享會，永和區長周慶珍表示，博愛藝術街整修預計10月底完工，加上川端橋重新啟用，她因此萌生將永和藝文景點一路串至台北的構想，從楊三郎美術館、博愛藝術街出發，經新店溪河岸、川端橋，再走到台北市紀州庵文學森林，形成跨越雙北的藝文軸線。

周慶珍說，自己去年接任區長後，發現博愛藝術街原有的藝術氛圍逐漸消失，因此向市府爭取2000多萬元改善，希望讓藝術街重現風華。楊三郎美術館內還有超過百年歷史的市定古蹟網溪別墅，沿河岸則有來回約1873公尺的堤頂散步道，再透過川端橋與台北端的紀州庵銜接，「這條廊道形成了一條美術跟文學的對話」。

川端橋已有約90年歷史，周慶珍表示，橋體保留雙柱斗拱、船形橋墩等特色，整建後轉型為人行景觀橋，民眾可步行通行，自行車則須牽行。橋面使用原木，相關設施設計也延續早期橋體意象，夜間橋面及橋下並設有燈光。

周慶珍說，永和常給人「地窄人稠、巷弄狹小」的印象，但其實新店溪畔有大片綠地及水岸空間，希望透過川端橋及藝文廊道，讓更多人看見永和不同的一面。

10月23日下午4時30分登場的活動規畫4大主題，首先是藝文廊道走讀，民眾不用事先報名，可從楊三郎美術館出發，穿越川端橋前往紀州庵文學森林，再自行返回綠光河岸公園主場地。

第二部分為溪畔草地野餐，公所準備1000份川端橋意象野餐墊，3人以上即可至服務台索取，送完為止，現場也安排美食攤位及復古Cosplay活動。第三部分則是約3小時的水岸音樂會，包括民歌、西洋樂、小提琴、二胡及樂團等演出。

壓軸則為水上煙火及大型管樂演奏。周慶珍表示，公所將在新店溪水面搭設約80公尺長、25公尺寬的浮台，施放中低空煙火，原規畫100公尺長浮台，考量消防安全後縮減至80公尺，浮台經費約20多萬元、接近30萬元，部分活動經費也有企業協助贊助。

煙火預計晚間8時30分登場，秀朗國小管樂團66名學生將同步現場演奏。周慶珍表示，秀朗國小管樂團連續3年獲全國比賽特優，屆時煙火、管樂演奏、川端橋及點燈後的新中正橋將同時入景，希望呈現水岸夜景。

周慶珍預估，活動當天人潮可望超過5000至6000人，河岸野餐區就是主要煙火觀賞位置。她也提醒，現場雖規畫汽、機車停車空間，但人潮多時恐無法完全容納，建議民眾搭乘捷運中和新蘆線至頂溪站，從1號出口步行約5分鐘前往會場。

此外，今天分享會也結合科技體驗，以MR混合實境呈現川端橋歷史場景，中華電信另製作楊三郎相關AR互動內容，民眾掃描後可透過數位方式認識楊三郎美術館故事，讓古蹟、地方歷史與科技結合。

川端橋整建後重新亮相，成為永和串聯雙北藝文廊道的重要節點。記者張策／攝影
川端橋整建後重新亮相，成為永和串聯雙北藝文廊道的重要節點。記者張策／攝影

永和區長周慶珍今在楊三郎美術館舉辦媒體分享會，說明川端藝文廊道及10月23日水岸活動規畫。記者張策／攝影
永和區長周慶珍今在楊三郎美術館舉辦媒體分享會，說明川端藝文廊道及10月23日水岸活動規畫。記者張策／攝影

煙火 永和 新北 紀州庵

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