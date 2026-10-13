三鶯線熱心乘客協助壓制持刀歹徒 侯友宜致贈捷運免費搭乘票卡表揚

新北市政府今天上午舉行治安會報，市長侯友宜表揚在捷運三鶯線持刀恐嚇案中協助壓制嫌犯及通報行控中心的2名民眾，並致贈每人1張新北捷運免費搭乘票卡。另外還表揚銀行及超商攔阻詐欺有功人員及公安稽查有功人員，肯定跨局處合作成果。

侯友宜會中先表揚銀行及超商攔阻詐欺有功人員，其中台銀新永和分行分別攔阻1400萬元及395萬元，並協助查獲車手現行犯、台北富邦銀行三峽分行攔阻675萬元、統一超商三田門市則機警通報警方，協助查獲詐欺車手。

另外今年8月15日新北市捷運三鶯線發生驚傳持刀糾紛，遭通緝的陳男因隨身包包遭1名4歲女童不慎踢到，情緒失控與女童父親爆發口角，並掏出隨身美工刀威脅。所幸女童父親與見義勇為的陳姓民眾協力將陳男制伏，另1名陳姓女子則機警通報行控中心。侯友宜也特別表揚2名陳姓民眾，並致贈每人1張新北捷運免費搭乘票卡。

侯友宜表示，近年警察局在掃黑、肅槍、緝毒、查賭及打詐等工作，獲得全國及六都肯定。面對治安環境變化，各項工作仍不能鬆懈，尤其幫派暴力、槍毒犯罪、毒駕及選舉賭盤等，都要掌握情資主動追查，從源頭有效打擊。選舉期間更要嚴守行政中立，依法執行各項選舉治安維護工作，確保選舉平和順利。

侯友宜指出，近年兒少保護通報量增加，凸顯精準評估及風險辨識的重要性。市府對兒少受虐絕對零容忍，請各單位持續深化三級預防，強化司法與醫療早期介入，從風險辨識緊急救援到家庭重整無縫銜接，全力守護新北兒少安全。

警察局長方仰寧表示，近期適逢選舉治安維護重要階段，警方將加強查賄制暴、選舉賭盤、幫派犯罪及毒駕防制等重點工作。針對大型造勢及群眾活動強化情資蒐整、風險評估、警力部署及緊急應變，運用科技設備掌握現場狀況，確保活動安全順利。

侯友宜表揚在三鶯線持刀案中協助壓制及通報的2名民眾並致贈新北捷運免費搭乘卡。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜主持治安會報。記者黃子騰／攝影