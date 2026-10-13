天外天大火 謝國樑促檢方追真相

基隆市原「天外天」垃圾掩埋場（資源回收床墊暫置區）上月卅日起火，疑有人為因素，引發藍綠攻防。市長謝國樑昨說，接獲檢舉執行廠商可能非得標廠商，業者曾說「放一把火最快」，市府沒司法調查權，盼檢方能還原事實。

環保局發包委外處理堆置的一千七百床回收床墊，底價一三五萬元，業者以七十四萬餘元得標，低於預算上限七成，市府依法要求廠商說明，廠商回覆擁有自研破碎機台能提升速度並降低成本。業者上月廿九日進場，隔天堆置場起火，拆床作業人員一度受困火場，歷經逾十五小時搶救，在本月一日上午八時許撲滅。

謝國樑說，市府事後收到檢舉函，指得標業者極有可能不是處理廢彈簧墊的廠商，執行廠商恐另有其人。檢舉函稱有家公司負責人姓童，二○一五至二○一六年間，取得基隆市環保局資源回收物變賣案資格，當時檢調查出童姓業者涉嫌招待清潔隊員飲宴、喝花酒行賄，且童姓業者二年前曾對環保局主管說「假如天外天的床墊要解決，就是放一把火最快」，此案有疑點，盼檢方調查清楚。

被點名的童姓業者喊冤說，市府刻意翻出多年前不起訴及無罪定讞的案件情節，藉由特定姓氏做政治影射，「難道在基隆姓童是一種罪過嗎？」謝國樑僅憑匿名檢舉信，就以暗示、隱喻手段將火災責任與特定姓氏做牽連，他與處理床墊得標廠商沒半點關係，呼籲停止政治噴墨行為，不排除提告捍衛清白。

謝國樑競選對手童子瑋陣營則表示，很遺憾謝為了選舉，以特定姓氏作為影射對象。

市府強調，所有陳述有憑有據，相關事證已移送檢調釐清。謝國樑也說，堆置場發生大火，業者不僅拿不到七十多萬處理費，造成嚴重空汙將面臨最高五百萬元罰鍰。