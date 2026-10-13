劍潭站TOD大樓上梁 後年完工

台北市長蔣萬安昨主持捷運劍潭站多目標大樓上梁，蔣說，劍潭站ＴＯＤ三大戰略核心，包括到北士科僅四分鐘，將是科技廊帶關鍵地點，為士林帶來更多商機，二○二八年完工；民進黨參選人沈伯洋與跨黨派里長座談，盼交流盤整第一線遇到的問題。

選戰倒數四十六天，蔣萬安昨天出席劍潭站ＴＯＤ多目標大樓上梁時提到，希望ＴＯＤ大樓二○二八年如期如質完工後，大家再齊聚一堂，見證這個重要、關鍵的多目標大樓啟用。大樓將規畫地下三層、地上十六層樓高，結合辦公室、商場、教保中心及轉乘停車場，提升士林運輸、生活及休閒的多元都市服務。

蔣也提到，輝達進駐北士科後，不僅帶來超過一萬個工作機會，輝達上周也宣布要擴大美國本土以外的ＡＩ設計中心，將會迎來相當多就業人口，消費、休閒、居住需求也將帶來人潮、商機。另外，劍潭站ＴＯＤ大樓也串接商圈、自然景觀，有士林夜市、圓山風景區、北藝等，整體生活機能，全面往上升一級。

民進黨沈伯洋昨與「台北市七六人年輕里長聯誼會」座談，沈表示，這次非常多里長是跨黨派、無黨籍，對他團隊來說，都是第一線最重要夥伴，交流前已做足準備並提出十大市政主題，像是里長「有權無責、無權有責」等問題，希望盤整、點出核心問題，透過交流看到未來方向，協助台北發展。

「七六人年輕里長聯誼會」會長胡家瑒表示，希望市長參選人能更重視第一線基層發現的問題，未來有機會改善。