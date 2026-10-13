動線優化 板橋站增出入口 明年啟用

搭台鐵、板南線與高鐵乘客，要轉乘新北環狀線需步行約十二分鐘，市府在板橋站新增出入口工程昨完成主體結構上梁。新北捷運局表示，新增出入口完工啟用後，將優化既有轉乘動線，台鐵車站至環狀線月台轉乘可縮短至五分鐘，節省一半時間，拚明年啟用。

市長侯友宜昨天主持上梁儀式，他說，板橋站匯集台鐵、高鐵、捷運板南線及新北環狀線，是交通樞紐。新北環狀線二○二○年一月通車後，運量穩定提升，收費後每月運量約一一三萬人次，今年衝上二百萬人次，成長約百分之七十五；環狀線板橋站每日進出站約二點四萬人次，加上板南線、台鐵及高鐵，板橋站每日軌道運量超過十八萬人次，轉乘需求龐大。

侯友宜表示，因應持續成長的旅運需求，新北市府推動板橋站新增出入口，鄰近台鐵、高鐵板橋站東一門，銜接環狀線板橋站西南側，將會串聯台鐵、高鐵以及捷運轉乘動線。

新北市府增設板橋站新增出入口工程昨完成主體結構上梁，市長侯友宜（左二）主持祈福儀式。記者葉德正／攝影

工程去年五月二十七日開工，克服用地、管線及既有結構等施工難題，昨天完成主體上梁，新出入口將設置二部電扶梯、一部無障礙電梯、風雨走廊及半戶外廣場，旅客可由台鐵站一樓大廳直達環狀線月台，轉乘時間從十二分鐘縮至五分鐘，相當有感。

新北捷運局長李政安表示，板橋站新增出入口採三層樓高鋼構建築設計，主要結構以預鑄方式製作，再運至現場吊裝組立，可縮短工期、減少現場作業及人力需求，降低施工期間噪音、粉塵及天候影響，兼顧施工品質與作業安全。後續將展開建築裝修、機電設備及相關附屬工程，預計在明年下半年完工啟用。

另，捷運汐東線規畫階段已設計ＳＢ14站與台鐵汐科站連通轉乘，紓解汐科園區大量通勤人潮，配合「台鐵汐科站增設出口暨站體改善工程」，從捷運站平面出口連通台鐵汐科站中出入口，出站後設置人行通廊連接南側產業園區，讓周邊科學園區通勤族受惠。