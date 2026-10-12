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北捷劍潭站多目標大樓上梁 蔣萬安：士林將成台北發展新核心

中央社／ 台北12日電

北捷淡水信義線劍潭站多目標大樓今天上梁，預計民國117年完工。台北市長蔣萬安指出，具備交通便利、科技廊帶關鍵地點，以及整合商圈、生活機能與自然景觀等3大特點，士林將成為台北發展新核心。

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓今天舉辦上梁儀式。蔣萬安表示，距離117年完工更接近，將帶動士林全面蓬勃發展，其中有3大特點，首先是交通地利之便，到北士科只要4分鐘，到台北車站9分鐘，到大巨蛋25分鐘，前往新板特區或信義商圈也只要30分鐘。

再者是成為科技廊帶關鍵地點，輝達進駐北士科帶來1萬個工作機會，以及Google擴大位於士林的AI基礎設施研發中心，將迎來很多就業人口，產生休閒、生活需求，帶來人潮與商機。

接著是串聯商圈、生活機能與自然景觀，在地有士林夜市、圓山風景區及台北表演藝術中心，整體生活機能往上升一級。

蔣萬安表示，捷運北環段已克服困難動工，士林第二運動中心等建設將穩定推進，士林未來將成為台北發展重要的新核心。

北捷董事長趙紹廉指出，劍潭站多目標大樓自113年6月開工動土，已完成連續壁、地下層開挖、地下結構及大樓鋼構吊裝等主體結構工程，後續將進行機電及室內裝修等工程。

北捷說明，劍潭站多目標大樓由大陸工程股份有限公司、闕河彬建築師事務所共同承攬，契約金額新台幣33億8000餘萬元，規劃為地下3層、地上16層，總樓地板面積超過1萬1000坪，包含辦公室、商場、教保中心及轉乘停車場。

北捷 大樓 台北

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