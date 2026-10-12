汐止區夢想嘉年華週六登場 運動場週邊交管協調

2026夢想嘉年華就要在10月17日，也就是這個星期六熱鬧登場，今年和往年最不一樣的，就是整體動線都有做調整，包括集結地點這次選在汐止區公所對面的綜合運動場前，踩街遊行路線也比往年多了一倍，為了活動順利進行，今(12)日汐止區公所也召開了交通管制協調會。

汐止區長林慶豐表示，一年一度的夢想嘉年華活動即將在10/17日星期六舉行，今年的主題是「野性狂歡」，歡迎大家來參加踩街遊行活動，當天有一些交通管制，遊行路線會從公所前的綜合運動場前起行當集結點，沿著新台五路直行，遊行到忠孝東路，到新昌路口再回轉，再沿著忠孝東路直行到綜合運動場結束，至於晚上的晚會，會在公所前廣場舉行，歡迎所有的好朋友能夠一起來參與，要特別提醒駕駛朋友，當天有些路段會進行交通管制，也請大家注意，如果行經這個路段，麻煩配合交維管制措施。

秀峰里長蘇樹木表示，每一年的夢想嘉年華都會在秀峰里及新昌里舉辦，今年就要舉行了，也希望大家能夠來參加這場世界最大華人嘉年華活動，當天一起遊行踩街同樂。