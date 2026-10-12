快訊

公務車私用載多名女友出遊 彰化1鄉代會主席遭訴

離奇巧合！宜蘭男撞車肇逃4分鐘後 2天前翻車同地點再衝農田

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水一信健行大會熱鬧登場 吸引近6千人共襄盛舉

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
健行活動天公作美，6千民眾齊聚同樂。圖／紅樹林有線電視提供
健行活動天公作美，6千民眾齊聚同樂。圖／紅樹林有線電視提供

淡水一信第53屆健行大會於國慶連假熱鬧登場，參與民眾齊聚淡水，迎著秋日晨光踏上健行旅程，活動當日上午天公作美，大晴天伴著徐徐涼風，參加民眾扶老攜幼，將近六千人共襄盛舉，這場活動也是淡水在地一年一度的健行大盛事，從捷運淡水站後方金色水岸，到新市鎮育英國小，全程約6.5公里，現場洋溢著熱絡的歡樂氣氛。

為讓大家在抵達終點後繼續享受歡樂時光，淡水一信特別規劃趣味活動，設置活潑的拍照背板，吸引許多民眾拍照留念，留下今年健行大會的精彩回憶。現場摸彩活動更將氣氛推向高潮，最大獎有任天堂SWITCH2遊戲主機組合、除濕機、手持無線吸塵器、24吋腳踏車等多項大獎。

淡水一信表示，健行大會已成為年度重要的社區活動之一，透過運動拉近人與人之間的距離，也讓大家在忙碌生活中有機會放慢腳步，除了舉辦健行活動，淡水一信也持續精進金融服務。為提升企業客戶交易安全與作業便利性，截至今年9月底，淡水一信存款總額已逾1,115億元、放款總額逾820億元，目前雙北地區共有18個營業據點。

淡水 健行 國慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

11輛新車駛進北海岸 新北電動公車突破500輛

聖保羅僑界慶雙十國慶 千人共襄盛舉展現團結向心力

台新新光金獨家贊助台北101國慶展演

綻放女力舞出健康！「2026新竹超級辣媽盃全國柔力球暨舞藝展演」雙十連假新竹熱力登場

相關新聞

十三行博物館偕成大與考古學會 一日考古隊深入貢寮仁里遺址免費參加

新北市十三行博物館與成功大學考古學研究所及台灣考古學會，將於本月25日舉辦仁里遺址一日考古隊，帶領民眾搭乘綠能純電車低碳接駁，走進同屬十三行文化、距今約600年的貢寮區仁里考古遺址，活動免費參加，歡迎高中職以上民眾踴躍報名。

優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

新北市捷運建設持續完善轉乘路網！新北環狀線板橋站新增出入口工程12日完成主體結構上梁，由市長侯友宜主持祈福儀式，象徵工程邁入重要里程碑。板橋站匯集台鐵、高鐵、捷運板南線及新北環狀線等多元運輸系統，新增出入口完工啟用後，將優化既有轉乘動線，台鐵車站至環狀線月台轉乘時間可由原約12分鐘縮短至5分鐘，節省一半時間，打造更便捷、友善的轉乘環境。

北捷劍潭站TOD大樓2028年完工 蔣萬安點3大戰略核心

台北市長蔣萬安今主持捷運劍潭站多目標大樓上梁。蔣說，劍潭站多目標大樓有3大重要戰略核心，享交通地利之便，到北士科僅4分鐘；也將是科技廊帶關鍵地點，為士林帶來更多人潮商機；另，也串接生活機能、自然景觀等。他上任後讓TOD化為實際，一項一項困難克服，預計2028年就可完工啟用。

新北日照中心突破135家 侯友宜：盼像便利商店深入社區

新北市日照中心突破135家，超越原訂130家目標。新北市長侯友宜今天主持日照運動會時表示，新北長者人口從他上任時約34萬人增至目前83萬人，日照中心布建不能停歇，希望未來日照中心像便利商店一樣深入社區，讓長輩在熟悉的環境中健康樂活。

淡水沙崙路131巷瓶頸道路打通 50公尺新路開放居民免繞行

新北市淡水區沙崙路131巷13弄至淡海路150巷間，過去因道路未能銜接，居民往來須繞道通行。新北市府今年6月啟動道路新闢工程，歷經約3個月施工，近日已完工開放，新增約50公尺道路，盼改善周邊交通動線，也提升緊急救災通行效率。

政大教授孫振義：雙北有必要進行一次「行政邊界微整」

北市景美國小座落在與新北新店區交界的景美橋頭，地址是景文街108號，但景文街146巷卻在新北水源快速道路下新店環河路，交界處不乏類似狀況，新北有建案「橫跨」雙北界線，同一個社區有兩款門牌。專家建議，雙北有必要進行一次「行政邊界微整」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。