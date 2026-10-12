淡水一信健行大會熱鬧登場 吸引近6千人共襄盛舉

淡水一信第53屆健行大會於國慶連假熱鬧登場，參與民眾齊聚淡水，迎著秋日晨光踏上健行旅程，活動當日上午天公作美，大晴天伴著徐徐涼風，參加民眾扶老攜幼，將近六千人共襄盛舉，這場活動也是淡水在地一年一度的健行大盛事，從捷運淡水站後方金色水岸，到新市鎮育英國小，全程約6.5公里，現場洋溢著熱絡的歡樂氣氛。

為讓大家在抵達終點後繼續享受歡樂時光，淡水一信特別規劃趣味活動，設置活潑的拍照背板，吸引許多民眾拍照留念，留下今年健行大會的精彩回憶。現場摸彩活動更將氣氛推向高潮，最大獎有任天堂SWITCH2遊戲主機組合、除濕機、手持無線吸塵器、24吋腳踏車等多項大獎。

淡水一信表示，健行大會已成為年度重要的社區活動之一，透過運動拉近人與人之間的距離，也讓大家在忙碌生活中有機會放慢腳步，除了舉辦健行活動，淡水一信也持續精進金融服務。為提升企業客戶交易安全與作業便利性，截至今年9月底，淡水一信存款總額已逾1,115億元、放款總額逾820億元，目前雙北地區共有18個營業據點。