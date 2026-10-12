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還要三年 汐止區同興路延伸工程十月中要復工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
同興路延伸工程10/15重新施工，預計在118年3月完工。圖／觀天下有線電視提供
同興路延伸工程10/15重新施工，預計在118年3月完工。圖／觀天下有線電視提供

汐止區同興路北延到明峰街工程，從109年開工，本來三年的工程，卻拖了6、7年還沒完工，又遇到包商財務問題解約，導致工程停擺，終於在八月又重新招標發包，並且將在這個月中要動工，今(12)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘了解狀況，整體工程大概還要三年，預計118年完工。

同興路延伸康寧街、明峰街，工程嚴重延宕，三年工程，卻拖了6、7年，只完成六成，引起民意代表強烈不滿，現在重新復工，也督促在安全的前題下，儘快完工。

新北市議員張錦豪表示，同興路工程不斷的延宕，因為之前的營造廠商也做到跳票，重新再招標出去後，預計今年的10/15日會再重新施工，接下來還有845天的工期，預計在118年3月完工，也就是還要大約三年的時間，工程才會完工，自己也多次在議會表達對工程延宕的不滿，在於當初設計好的期程、預算不斷的變更，這個工程原本規劃是3年就要完工，到今年已經是第七年了，進度大概在六成左右，還要再近三年的時間才能正式通車，在議會有多次質詢，希望能夠不管是監造廠商、施工單位、新北市政府應該要負起責任。

中興里長蔡振國說，這個工程已經拖了好幾年了，希望原本施作的營造公司既然已經倒了，希望新的營造公司接手後，能夠趕快施工，不要影響週邊交通以及鄰近的住戶，希望能夠儘快平安把工程做完，也感謝議員持續監督，等未來工程完成，再加上捷運也完工通車，對地方交通有很大的幫助。

張錦豪提到，這項工程不是只有分擔中興路車流壓力以外，同興路工程還有三座的捷運墩柱，另外，這個工程也會影響到康寧街的電桿的下地，因為要保留一些腹地讓電桿地下化，變電箱放置在這個工程靠近康寧街另一側，這幾年剛好在捷運施工過程，遇到交通黑暗期，同興路工程原本預計早就應該要完工了，很不幸的還需要三年的時間，會連帶影響到捷運施工的部分，期待交通局、捷運局以及施工單位，有一個溝通協調，如果再遇到上下班時間，又是下雨天，汐止容易塞車，能夠有比較好的配套措施。

汐止 工程 張錦豪

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