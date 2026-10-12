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重陽敬老暖人心 貢寮雙玉社區共融樂相伴

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
重陽敬老活動透過表演、餐敘等安排，讓長輩感受到社區的陪伴與關懷。圖／觀天下有線電視提供
重陽敬老活動透過表演、餐敘等安排，讓長輩感受到社區的陪伴與關懷。圖／觀天下有線電視提供

貢寮區公所攜手雙玉社區發展協會、新北市廚神慈善協會等單位，今(12)日在貢寮區雙玉第二市民活動中心舉辦「重陽幸福讚・社區齊相伴」重陽敬老暨社區共融活動，透過精彩表演、頒獎、餐敘及防詐宣導，陪伴長輩歡度重陽佳節，營造友善共融的社區環境。

雙玉社區發展協會理事長楊耀南表示，敬老活動不僅是歡慶重陽佳節，更是凝聚社區情感、關懷長輩的重要時刻。感謝各單位及志工共同協助，讓活動順利舉辦，也希望透過表演、餐敘等安排，讓長輩感受到社區的陪伴與關懷，營造互助友善的生活環境，讓敬老精神在社區持續傳承。

活動安排「活力有氧」、「幸福樂坊」等表演，並舉行重陽盛典及頒獎典禮，邀請「超級紅人榜」歌手及巨星樂團接力獻唱，帶來熱鬧歡樂的氣氛。中午安排重陽幸福饗宴，讓長輩齊聚共享佳餚，並透過防詐騙宣導，提升長輩識詐、防詐觀念，最後致贈敬老福袋，為活動留下溫馨回憶。

雙玉里長吳永彬表示，透過重陽敬老活動，讓社區長輩有機會齊聚一堂、交流情感，不僅感受節慶的熱鬧氣氛，也能增進鄰里間的互動與情誼。感謝區公所、社區發展協會及各界團體共同投入，讓長輩感受到社區的關懷與溫暖，期盼未來持續辦理多元活動，讓長輩生活更加充實、幸福。

貢寮區長柯建輝表示，長輩是地方珍貴的資產，長年為家庭與社區付出，累積豐富的人生智慧與在地情感。區公所持續推動長者照顧及福利服務，並結合社區與民間資源，鼓勵長輩走出家門、參與社區，享受健康、有尊嚴的樂齡生活，也祝福所有長輩身體健康、平安幸福。

貢寮 長輩 志工

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