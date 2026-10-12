金山區長輩小確幸 公所發禮券敬老禮品自己買

重陽節將至，以往金山區公所會舉辦重陽敬老餐會，邀請全區65歲以上長輩齊聚用餐吃飯，但近年來因新冠疫情加上考量部分長輩出門用餐不易，金山區公所就特別將餐費改成發放「重陽敬老禮券」，今年度禮券本週開始發放，發放第一天由金美里開跑，長輩領取相當踴躍。

金山區長劉昌松表示，今年禮券面額為300元，自10月12日起連續5天在金山區公所發放，更為了減少長輩的等候時間，規劃分流領取。此外，今年區公所也努力尋找財源，規劃明年要將重陽禮券面額再提升至500元，讓長輩添購物資能夠更豐富，小確幸更有感。

金山區的敬老禮券不只表達敬老心意，還可以讓長輩添購多樣的日常生活用品，秉持著讓長輩想要買什麼敬老禮品自己買的理念，在使用上既彈性也方便，將敬意送入長輩心坎裡。

金山區長劉昌松再指出，新北市的重陽敬老禮金將於本週三10/14開始匯入帳戶，領取現金則是在17日起開始發放。關於金山區獨有的重陽敬老禮券若是長輩未能於本週領取也別擔心，在10月19日至11月13日上班時間，攜帶身分證明文件正本、印章及通知單至金山公所1樓社會人文課櫃台也可以辦理領取。