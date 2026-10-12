新北市日照中心突破135家 侯友宜：讓高齡照顧走入社區

新北市政府12日舉辦「115年新北市日照運動會暨135家日照超達標記者會」。新北市長侯友宜表示，新北市高齡人口持續增加，平均每月增加近3,000人，市府會持續提升高齡照顧服務的品質與便利性，推動長輩在地安養、在地樂活的腳步不會停歇。

侯友宜表示，新北市的日照中心8年來逐步增加至135家，超越原訂130家的目標。他強調，135家不是終點，而是新的開始，未來將持續拓展服務據點，期盼日照中心未來能像「便利商店」一樣深入社區，讓長輩在最熟悉的生活環境中，就能找到方便、可近的照顧服務。

侯友宜指出，照顧長輩不只要持續增加服務據點，也要讓長輩活得健康、有活力。今日運動會以「健康促進、推廣日照、資源整合」為三大核心，規劃無障礙競賽，包含上肢、下肢及趣味競賽三大類、共6項賽事，讓長輩展現平日健康促進的成果，重點不在輸贏或獎牌多寡，而是讓每位長輩都能享受運動、開心參與。

衛生局表示，未來將持續透過公私協力的方式，連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，提升醫養設施的可近性，以「健康老化、在地安老」為方向，除提供個別化與跨領域的日常專業照顧外，還在照顧中融合了健康復能，帶入現代科技理念提供智能化照護管理，隨時掌握長輩健康狀況，日常課程活動安排亦讓長者自主選擇，提供安全舒適的活動環境與客製化的全人照顧。