十三行博物館偕成大與考古學會 一日考古隊深入貢寮仁里遺址免費參加

新北市十三行博物館與成功大學考古學研究所及台灣考古學會，將於本月25日舉辦仁里遺址一日考古隊，帶領民眾搭乘綠能純電車低碳接駁，走進同屬十三行文化、距今約600年的貢寮區仁里考古遺址，活動免費參加，歡迎高中職以上民眾踴躍報名。

十三行博物館表示，仁里遺址一日考古隊學員將在室內進行遺址簡介與標本辨識，接著在考古專家的帶領下走進探坑，認識各式發掘工具並親自動手操作；最後以精密儀器測繪界牆圖與現象圖，感受田野考古嚴謹的記錄流程。除了豐富的學術實作外，還提供電動專車接駁服務。餐飲則端出經典福隆便當以及在地特產石花凍，讓大家在探訪千年遺址的同時，也能品味北海岸在地滋味。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次與成大考古學研究所及台灣考古學會三方合作，結合博物館的教育推廣經驗、學術單位的田野研究能量與考古學會的專業網絡，讓公眾考古走出學術圍牆，讓真實的考古現場直接與民眾對話，活動亦融入純電車接駁與在地飲食，希望將文化保存與環境永續緊密結合，期待透過這趟一日考古學家體驗，在大家心中播下文化資產守護與熱愛土地的種子。

成功大學考古學研究所所長趙金勇表示，貢寮仁里遺址近年陸續出土了珍貴陶器、海外貿易瓷器及煉鐵遺物等重要遺跡，揭示十三行文化的精彩歷史，成大團隊與十三行博物館及考古學會共同推動公眾教育，將真實的發掘探坑化作生動的戶外講堂，激勵更多人關注與參與，理解人、土地與多元文化共存之道。

仁里遺址一日考古隊將於10月25日舉辦，邀請高中、職以上的大眾免費參與，10月13日開放報名，限額20名額滿為止。更多資訊請至十三行博物館官網或粉絲專頁查詢。

「仁里考古遺址」位於新北市貢寮區，屬於十三行文化晚期的重要聚落遺跡。圖／十三行博物館提供

活動規劃了標本辨識、測量等扎實的專業考古流程。圖／十三行博物館提供

親身體驗篩洗等豐富的考古學術實作。圖／十三行博物館提供