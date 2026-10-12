快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

十三行博物館偕成大與考古學會 一日考古隊深入貢寮仁里遺址免費參加

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
「仁里遺址一日考古隊」，實地走進考古遺址。圖／十三行博物館提供
「仁里遺址一日考古隊」，實地走進考古遺址。圖／十三行博物館提供

新北市十三行博物館與成功大學考古學研究所及台灣考古學會，將於本月25日舉辦仁里遺址一日考古隊，帶領民眾搭乘綠能純電車低碳接駁，走進同屬十三行文化、距今約600年的貢寮區仁里考古遺址，活動免費參加，歡迎高中職以上民眾踴躍報名。

十三行博物館表示，仁里遺址一日考古隊學員將在室內進行遺址簡介與標本辨識，接著在考古專家的帶領下走進探坑，認識各式發掘工具並親自動手操作；最後以精密儀器測繪界牆圖與現象圖，感受田野考古嚴謹的記錄流程。除了豐富的學術實作外，還提供電動專車接駁服務。餐飲則端出經典福隆便當以及在地特產石花凍，讓大家在探訪千年遺址的同時，也能品味北海岸在地滋味。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次與成大考古學研究所及台灣考古學會三方合作，結合博物館的教育推廣經驗、學術單位的田野研究能量與考古學會的專業網絡，讓公眾考古走出學術圍牆，讓真實的考古現場直接與民眾對話，活動亦融入純電車接駁與在地飲食，希望將文化保存與環境永續緊密結合，期待透過這趟一日考古學家體驗，在大家心中播下文化資產守護與熱愛土地的種子。

成功大學考古學研究所所長趙金勇表示，貢寮仁里遺址近年陸續出土了珍貴陶器、海外貿易瓷器及煉鐵遺物等重要遺跡，揭示十三行文化的精彩歷史，成大團隊與十三行博物館及考古學會共同推動公眾教育，將真實的發掘探坑化作生動的戶外講堂，激勵更多人關注與參與，理解人、土地與多元文化共存之道。

仁里遺址一日考古隊將於10月25日舉辦，邀請高中、職以上的大眾免費參與，10月13日開放報名，限額20名額滿為止。更多資訊請至十三行博物館官網或粉絲專頁查詢。

「仁里考古遺址」位於新北市貢寮區，屬於十三行文化晚期的重要聚落遺跡。圖／十三行博物館提供
「仁里考古遺址」位於新北市貢寮區，屬於十三行文化晚期的重要聚落遺跡。圖／十三行博物館提供

活動規劃了標本辨識、測量等扎實的專業考古流程。圖／十三行博物館提供
活動規劃了標本辨識、測量等扎實的專業考古流程。圖／十三行博物館提供

親身體驗篩洗等豐富的考古學術實作。圖／十三行博物館提供
親身體驗篩洗等豐富的考古學術實作。圖／十三行博物館提供

認識各式發掘工具並親自動手操作。圖／十三行博物館提供
認識各式發掘工具並親自動手操作。圖／十三行博物館提供

貢寮 十三行 考古

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立陶宛博物館「中世紀日」 刀劍交鋒重現古城風貌

華梵大學沈昭良作品展現台味 登上國慶光雕展

2026台灣文化日 全台獨立書店串聯文化行動

嘉義縣太空館「瘋狂科學家特展」 歡迎動手玩科學

相關新聞

十三行博物館偕成大與考古學會 一日考古隊深入貢寮仁里遺址免費參加

新北市十三行博物館與成功大學考古學研究所及台灣考古學會，將於本月25日舉辦仁里遺址一日考古隊，帶領民眾搭乘綠能純電車低碳接駁，走進同屬十三行文化、距今約600年的貢寮區仁里考古遺址，活動免費參加，歡迎高中職以上民眾踴躍報名。

優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

新北市捷運建設持續完善轉乘路網！新北環狀線板橋站新增出入口工程12日完成主體結構上梁，由市長侯友宜主持祈福儀式，象徵工程邁入重要里程碑。板橋站匯集台鐵、高鐵、捷運板南線及新北環狀線等多元運輸系統，新增出入口完工啟用後，將優化既有轉乘動線，台鐵車站至環狀線月台轉乘時間可由原約12分鐘縮短至5分鐘，節省一半時間，打造更便捷、友善的轉乘環境。

北捷劍潭站TOD大樓2028年完工 蔣萬安點3大戰略核心

台北市長蔣萬安今主持捷運劍潭站多目標大樓上梁。蔣說，劍潭站多目標大樓有3大重要戰略核心，享交通地利之便，到北士科僅4分鐘；也將是科技廊帶關鍵地點，為士林帶來更多人潮商機；另，也串接生活機能、自然景觀等。他上任後讓TOD化為實際，一項一項困難克服，預計2028年就可完工啟用。

新北日照中心突破135家 侯友宜：盼像便利商店深入社區

新北市日照中心突破135家，超越原訂130家目標。新北市長侯友宜今天主持日照運動會時表示，新北長者人口從他上任時約34萬人增至目前83萬人，日照中心布建不能停歇，希望未來日照中心像便利商店一樣深入社區，讓長輩在熟悉的環境中健康樂活。

淡水沙崙路131巷瓶頸道路打通 50公尺新路開放居民免繞行

新北市淡水區沙崙路131巷13弄至淡海路150巷間，過去因道路未能銜接，居民往來須繞道通行。新北市府今年6月啟動道路新闢工程，歷經約3個月施工，近日已完工開放，新增約50公尺道路，盼改善周邊交通動線，也提升緊急救災通行效率。

政大教授孫振義：雙北有必要進行一次「行政邊界微整」

北市景美國小座落在與新北新店區交界的景美橋頭，地址是景文街108號，但景文街146巷卻在新北水源快速道路下新店環河路，交界處不乏類似狀況，新北有建案「橫跨」雙北界線，同一個社區有兩款門牌。專家建議，雙北有必要進行一次「行政邊界微整」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。