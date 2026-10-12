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新北第二行政中心定名了 竟有這個寓意

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市政府10日舉行國慶升旗典禮，也正式宣布將位於三重的行政中心定名為「三重安芯中心」，期以三重及板橋雙核心驅動「五安」治理，落實公共安全、治安維護、社會安全、道路安全及食品安全，讓新北市民安心、安居。

侯友宜市長表示，市府為讓溪南、溪北共同發展，積極推動市政重大建設，並利用公益回饋空間，選址於三重打造行政中心，定名「三重安芯中心」，全面守護市民安全。預計年底進駐警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局等單位，並導入智慧科技於勤務指揮中心、戰情中心、災害應變中心、交控中心、道路管理中心、食安智慧監控中心及職安防護中心等系統，守望城市的安全並應對災害，發揮第一重「科技便民」的服務效率；第二重提升「韌性防災」應變量能，並以節能、低碳建築落實第三重「淨零永續」，建構宜居的韌性城市。

侯友宜市長指出， 新北市全力擘劃「四大都心」發展藍圖，除既有的溪南第一都心─「大新板」，「三蘆」都心將在「三重安芯中心」、新北市立圖書館第二總館、新北大都會公園及捷運路網等建設下，帶來兼具市政機能與文化的嶄新風貌。此外，結合正推動塭仔圳重劃的「新五泰」都心，和大巨蛋所在的「土樹三鶯」都心，新北四都心會藉由四環八線的軌道建設全面串聯，實現溪南、溪北均衡發展，提供更完善的交通與生活環境。

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新北 三重 國慶

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