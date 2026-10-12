快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

瑠公圳全線恢復流通 破除神秘阻水結構

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片取自黃心華議員臉書

瑠公圳全線恢復流通！新北市議員黃心華表示，他親自下到瑠公圳地下段，勘查阻斷瑠公圳的神秘構造物（位於北新路地下），如今阻斷瑠公圳的神秘結構已經打除，瑠公圳全線恢復流通。

為了進行水位的調整，會在江陵派出所旁新增一個堰體調節分流水位，新北市水利局也用四天的時間，進行了兩波修正。

黃心華議員表示，過去外界以為阻斷水流的是是捷運構造物，實際勘查後發現不是，而是不明的神秘構造物。目前去除後，瑠公圳源頭已增加活水供給、中游污水截流導流、下游阻水障礙破除，因此在活水加速沖刷的新設計之下，水質應該會有明顯改善，且原本位於明德里的死水區段也重新變成活水。初期可能還需要一些微調，但整個瑠公圳的體質未來會更好。

瑠公圳是一個見證新店大文山地區發展軌跡、且富有歷史底蘊的設施。改善瑠公圳，是黃心華議員用工程專業服務鄉里的一個重要政見和期盼。他先前曾問侯友宜市長「對瑠公圳未來的改善願景是什麼」？市長說「讓生態回來」。

本身是國立中央大學土木工程博士的黃心華議員說，他有一個心願：希望瑠公圳有朝一日可以變成一個讓台灣驕傲的亮點！

聚傳媒

議員 水利局 黃心華

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙北跨市交界 治理斷點轉為合作案例

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

塭仔圳首棟建築就是社宅 925戶、68億元打造全齡共融家園

相關新聞

十三行博物館偕成大與考古學會 一日考古隊深入貢寮仁里遺址免費參加

新北市十三行博物館與成功大學考古學研究所及台灣考古學會，將於本月25日舉辦仁里遺址一日考古隊，帶領民眾搭乘綠能純電車低碳接駁，走進同屬十三行文化、距今約600年的貢寮區仁里考古遺址，活動免費參加，歡迎高中職以上民眾踴躍報名。

優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

新北市捷運建設持續完善轉乘路網！新北環狀線板橋站新增出入口工程12日完成主體結構上梁，由市長侯友宜主持祈福儀式，象徵工程邁入重要里程碑。板橋站匯集台鐵、高鐵、捷運板南線及新北環狀線等多元運輸系統，新增出入口完工啟用後，將優化既有轉乘動線，台鐵車站至環狀線月台轉乘時間可由原約12分鐘縮短至5分鐘，節省一半時間，打造更便捷、友善的轉乘環境。

北捷劍潭站TOD大樓2028年完工 蔣萬安點3大戰略核心

台北市長蔣萬安今主持捷運劍潭站多目標大樓上梁。蔣說，劍潭站多目標大樓有3大重要戰略核心，享交通地利之便，到北士科僅4分鐘；也將是科技廊帶關鍵地點，為士林帶來更多人潮商機；另，也串接生活機能、自然景觀等。他上任後讓TOD化為實際，一項一項困難克服，預計2028年就可完工啟用。

新北日照中心突破135家 侯友宜：盼像便利商店深入社區

新北市日照中心突破135家，超越原訂130家目標。新北市長侯友宜今天主持日照運動會時表示，新北長者人口從他上任時約34萬人增至目前83萬人，日照中心布建不能停歇，希望未來日照中心像便利商店一樣深入社區，讓長輩在熟悉的環境中健康樂活。

淡水沙崙路131巷瓶頸道路打通 50公尺新路開放居民免繞行

新北市淡水區沙崙路131巷13弄至淡海路150巷間，過去因道路未能銜接，居民往來須繞道通行。新北市府今年6月啟動道路新闢工程，歷經約3個月施工，近日已完工開放，新增約50公尺道路，盼改善周邊交通動線，也提升緊急救災通行效率。

政大教授孫振義：雙北有必要進行一次「行政邊界微整」

北市景美國小座落在與新北新店區交界的景美橋頭，地址是景文街108號，但景文街146巷卻在新北水源快速道路下新店環河路，交界處不乏類似狀況，新北有建案「橫跨」雙北界線，同一個社區有兩款門牌。專家建議，雙北有必要進行一次「行政邊界微整」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。