瑠公圳全線恢復流通 破除神秘阻水結構

照片取自黃心華議員臉書

瑠公圳全線恢復流通！新北市議員黃心華表示，他親自下到瑠公圳地下段，勘查阻斷瑠公圳的神秘構造物（位於北新路地下），如今阻斷瑠公圳的神秘結構已經打除，瑠公圳全線恢復流通。

為了進行水位的調整，會在江陵派出所旁新增一個堰體調節分流水位，新北市水利局也用四天的時間，進行了兩波修正。

黃心華議員表示，過去外界以為阻斷水流的是是捷運構造物，實際勘查後發現不是，而是不明的神秘構造物。目前去除後，瑠公圳源頭已增加活水供給、中游污水截流導流、下游阻水障礙破除，因此在活水加速沖刷的新設計之下，水質應該會有明顯改善，且原本位於明德里的死水區段也重新變成活水。初期可能還需要一些微調，但整個瑠公圳的體質未來會更好。

瑠公圳是一個見證新店大文山地區發展軌跡、且富有歷史底蘊的設施。改善瑠公圳，是黃心華議員用工程專業服務鄉里的一個重要政見和期盼。他先前曾問侯友宜市長「對瑠公圳未來的改善願景是什麼」？市長說「讓生態回來」。

本身是國立中央大學土木工程博士的黃心華議員說，他有一個心願：希望瑠公圳有朝一日可以變成一個讓台灣驕傲的亮點！

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