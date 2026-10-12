新莊鐵皮聚落變身社宅 塭仔圳首座大型社宅開工

照片取自新北市政府

新北市政府12日舉辦「新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程開工動土典禮」，由市長侯友宜親自主持動土儀式。本案社宅座落於塭仔圳重劃區第一期（社會福利設施用地）的旗艦型社宅，總投資金額約68億元，預計興建地上21層、地下4層之現代化智慧建築，可提供高達925戶高品質社會住宅，預計於2031年完工，為北台灣都市重劃結合居住正義樹立典範。

新北市長侯友宜於致詞時感性表示，塭仔圳過去曾是高達六千多家鐵皮工廠聚集之地，面臨嚴重的公安與治安隱憂。自任職副市長期間帶領公共安全聯合稽查小組深入溝通，到接任市長後落實「零抗爭」拆遷與重劃，市府團隊展現絕佳執行力。如今從領航路貫通、貴子坑溪整治，到今日社會住宅動工，塭仔圳已從過去的鐵皮聚落，蛻變為兼具生態與宜居機能的新北希望之城。

本案基地面積廣約1.19公頃，緊鄰捷運輔大站、輔大醫院與台65線快速道路，具備優異的交通與醫療優勢。新北市府秉持「好地蓋好宅」理念，規劃地上21層、地下4層建物，除了提供925戶優質住宅外，地下室亦規劃560席汽車位及947席機車位，全案同步導入智慧建築、綠建築及通用設計標章，提供市民安全、耐震且永續的居住環境。

此外，本案打破傳統社宅單一住宅模式，低樓層將全方位整合公益與社福空間，包含身心障礙者社區式日間照顧中心、身心障礙者小作所、身心障礙者社區居住、婦女服務中心、兒童緊短機構以及市民活動中心。透過全齡照顧網絡的注入，讓社宅成為連結在地鄰里的溫暖樞紐。

截至目前為止，新北市已完工及興建中社宅戶數已突破2萬戶，新北市府將持續結合中央與民間資源推動社會住宅興辦，穩健朝超過4.1萬戶社會住宅政策目標邁進。除了本日開工動土925戶外，未來新莊區也持續規劃興辦將達2,303戶社會住宅，透過社會住宅與都市整體開發同步推進，逐步完善區域居住及公共服務機能。

城鄉發展局表示，本案工程在確保工安與品質的前提下將全力推進，未來結合塭仔圳重劃區內的萬坪親水公園與健全路網，將大幅提升周邊整體生活品質，打造新北宜居新地標。

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