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優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北環狀線板橋站。 聯合報系資料照
新北環狀線板橋站。 聯合報系資料照

新北市捷運建設持續完善轉乘路網！新北環狀線板橋站新增出入口工程12日完成主體結構上梁，由市長侯友宜主持祈福儀式，象徵工程邁入重要里程碑。板橋站匯集台鐵、高鐵、捷運板南線及新北環狀線等多元運輸系統，新增出入口完工啟用後，將優化既有轉乘動線，台鐵車站至環狀線月台轉乘時間可由原約12分鐘縮短至5分鐘，節省一半時間，打造更便捷、友善的轉乘環境。

市長侯友宜表示，板橋站匯集台鐵、高鐵、捷運板南線及新北環狀線，是新北重要交通樞紐，隨著城市發展及大眾運輸路網完善，旅運需求持續成長。新北環狀線自2020年1月通車後，運量穩定提升，正式收費後每月運量約113萬人次，至2026年已達200萬人次，成長約75%；其中環狀線板橋站目前每日進出站約2.4萬人次，加上板南線、台鐵及高鐵，板橋站每日軌道運量超過18萬人次，顯示轉乘需求十分龐大。

侯友宜進一步指出，為因應持續成長的旅運需求，市府推動板橋站新增出入口，鄰近台鐵、高鐵板橋站東一門，銜接環狀線板橋站西南側，串聯台鐵、高鐵及捷運轉乘動線。工程自2025年5月27日開工，克服用地、管線及既有結構等施工難題，12日完成主體上梁。新出入口將設置2部電扶梯、1部無障礙電梯、風雨走廊及半戶外廣場，旅客可由台鐵站1樓大廳直達環狀線月台，轉乘時間由約12分鐘縮至5分鐘，節省一半轉乘時間。

新北捷運局長李政安表示，板橋站新增出入口採三層樓高鋼構建築設計，主要結構以預鑄方式製作，再運至現場吊裝組立，可有效縮短工期、減少現場作業及人力需求，降低施工期間噪音、粉塵及天候影響，兼顧施工品質與作業安全。後續將進行建築裝修、機電設備及相關附屬工程，預計2027年下半年完工啟用。

新北捷運局補充，由於工程位於台鐵板橋站既有設施上方，並銜接環狀線板橋站月台層，施工期間須兼顧台鐵及環狀線正常營運，新北捷運局持續與台鐵公司及新北捷運公司密切協調，透過完善施工規劃及營運維持措施，降低工程對旅客及營運的影響，確保工程順利推進。

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