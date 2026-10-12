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北捷劍潭站TOD大樓2028年完工 蔣萬安點3大戰略核心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右三）上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右三）上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今主持捷運劍潭站多目標大樓上梁。蔣說，劍潭站多目標大樓有3大重要戰略核心，享交通地利之便，到北士科僅4分鐘；也將是科技廊帶關鍵地點，為士林帶來更多人潮商機；另，也串接生活機能、自然景觀等。他上任後讓TOD化為實際，一項一項困難克服，預計2028年就可完工啟用。

蔣今上梁典禮也提到，希望2028年如期如質完工之後，大家可以再度齊聚一堂，見證這一個重要、關鍵的多目標大樓啟用。

捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓由大陸工程及闕河彬建築師事務所共同承攬，契約金額33億8千多萬元，2024年6月開工，目前已經完成連續壁，地下層開挖、地下結構及大樓鋼構吊裝等主體結構工程，後續將進行機電及室內裝修，預計2028年完工。

大樓將規畫地下3層、地上16層，總樓地板面積超過1萬1千坪，將結合辦公室、商場、教保中心及轉乘停車場，進一步提升運輸、生活及休閒多元都市服務。

蔣萬安今天與捷運公司董事長趙紹廉等人出席上梁典禮，蔣萬安說，這裡最重要就是它位於交通樞紐位置，未來到北士科、內科都非常方便，縮短通勤時間，往北士科僅需要4分鐘，到台北車站僅需要9分鐘，到大巨蛋看球賽僅需20分鐘，往新北新板特區也僅需30分鐘，

蔣說，二方面，它具有在科技廊道一個關鍵的位置，輝達進駐之後不僅帶來一萬個工作機會，輝達上周也宣布，要擴大美國本土以外的AI設計中心，這邊將會迎來相當多就業人口消費、休閒、居住生活需求，將帶來人潮、商機。

第三，這邊轉接商圈、生活機能、自然景觀，這邊有士林夜市、圓山風景區、還有北藝等，生活機能讓前來的民眾得到相關公共服務設施，未來這邊還有商場、餐廳，還可以到周邊商圈、北藝等看表演，整體生活機能都能全面往上在升一級。

台北市長蔣萬安（左）與台<a href='/search/tagging/2/北捷' rel='北捷' data-rel='/2/103329' class='tag'><strong>北捷</strong></a>運董事長趙紹廉（右）上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）與台北捷運董事長趙紹廉（右）上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮。記者蘇健忠／攝影

北捷 蔣萬安 大樓

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