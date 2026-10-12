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新北日照中心突破135家 侯友宜：盼像便利商店深入社區

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜表示要讓日照中心像便利商店一樣深入社區。記者黃子騰／攝影
侯友宜表示要讓日照中心像便利商店一樣深入社區。記者黃子騰／攝影

新北市日照中心突破135家，超越原訂130家目標。新北市長侯友宜今天主持日照運動會時表示，新北長者人口從他上任時約34萬人增至目前83萬人，日照中心布建不能停歇，希望未來日照中心像便利商店一樣深入社區，讓長輩在熟悉的環境中健康樂活。

新北市政府今天上午舉行日照運動會，包含無障礙競賽，包含上肢、下肢及趣味競賽3大類6項賽事，讓長輩展現平日在日照中心累積的健康促進與復能成果，同時藉由活動讓更多民眾認識日照服務，並促進各日照單位交流與資源連結，強化新北市整體長照服務網絡。

侯表示，新北市長者在他上任時是34萬，現在已達到83萬人。每個月增加約3000人，全市日照中心在接任市長前是24家，在2024年達到百家時，他曾要求目標要到130家，今天不但達到130家的目標還超標到135家，象徵新北高齡照顧政策從增加據點進一步朝活躍老化、在地安老邁進。

侯友宜說，新北市推動日照中心，是為了讓長輩能夠在地樂活，有一個地方可以聚會、有一個地方可以健康促進，也可以做交流的好地方，照顧長輩的腳步不能停歇，而且要快，而且要更到位、更細膩。未來新北市的日照中心要像便利商店一樣深入社區化，處處可以看到日照中心。

侯友宜強調，135家不是一個結束，是一個嶄新的開始，會越來越多，讓長輩隨時可以在最熟悉的環境中找到最方便可以在地安養、在地樂活的地方。今天長輩們來到這裡藉著賦能的活動，用體適能來展現活力、活躍老化。今天的趣味比賽不是看輸贏，也不是拿的獎牌多跟少，而是在看健康、有沒有快樂。相信未來在社區裡面看到日照中心，就像看到便利商店一樣，讓照顧中心的量、質都能夠不斷地提升。

衛生局長陳潤秋指出，未來將持續透過公私協力的方式，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，讓長照不只是照顧失能，更向前延伸到健康維持與社會參與，陪伴每一位長者活得健康、活得精彩，也讓老後生活擁有更多可能。

新北市長侯友宜主持日照運動會，手持聖火紙板象徵點燃聖火。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜主持日照運動會，手持聖火紙板象徵點燃聖火。記者黃子騰／攝影

現場多支日照中心長輩隊伍參賽。記者黃子騰／攝影
現場多支日照中心長輩隊伍參賽。記者黃子騰／攝影

多間日照中心的長輩前來參加運動會。記者黃子騰／攝影
多間日照中心的長輩前來參加運動會。記者黃子騰／攝影

日照中心 侯友宜 便利商店 長照

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