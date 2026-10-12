淡水沙崙路131巷瓶頸道路打通 50公尺新路開放居民免繞行

新北市淡水區沙崙路131巷13弄至淡海路150巷間，過去因道路未能銜接，居民往來須繞道通行。新北市府今年6月啟動道路新闢工程，歷經約3個月施工，近日已完工開放，新增約50公尺道路，盼改善周邊交通動線，也提升緊急救災通行效率。

新北市工務局長馮兆麟表示，該路段過去未能貫通，周邊交通動線受阻，居民進出較不方便，因此市府啟動道路新闢工程，將原本不連續的道路串聯，改善地區通行環境。

新工處長簡必琦表示，工程經費約1145萬元，施工範圍自沙崙路131巷與13弄交會口延伸至淡海路150巷，全長約50公尺、寬約8公尺，規畫雙向各1車道，並於單側設置2公尺寬人行道，提供車輛及行人通行。

工程也針對沙崙路131巷與13弄路口、唯寶幼兒園周邊進行整體改善，增設交通標線及導引設施，強化路口辨識度與行車秩序，改善家長接送幼童及居民日常通行環境。

此外，新闢道路同步設置路燈及排水溝，提升夜間照明及排水能力。工程鋪面也導入冷拌再生及溫拌瀝青工法，底層使用冷拌再生刨除料，面層則採溫拌瀝青，增加再生材料利用並降低施工能耗及碳排放。