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11輛新車駛進北海岸 新北電動公車突破500輛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡水客運近期再添11輛全新電動公車，投入862「淡水－基隆」及863「淡水－金山」路線服務。圖／新北市交通局提供
淡水客運近期再添11輛全新電動公車，投入862「淡水－基隆」及863「淡水－金山」路線服務。圖／新北市交通局提供

新北市推動公車電動化，淡水客運近期再添11輛全新電動公車，投入862「淡水－基隆」及863「淡水－金山」路線服務，新北市交通局統計，截至今年9月，全市已有557輛電動公車上路，持續提升公共運輸服務品質，打造更友善、永續的交通環境。

交通局長鍾鳴時表示，公車不只是交通工具，更是許多市民每天上班、上學及就醫的重要依靠。這次淡水客運引進11輛電動新車，投入北海岸重要幹線，其中862路線歷史悠久，串聯淡水、三芝、石門、金山、萬里至基隆；863路線則服務淡水至金山沿線居民。隨著電動公車加入營運，不僅提升乘車舒適度，更讓沿線居民與旅客感受更友善的交通環境。

鍾鳴時指出，市府推動公車電動化，讓不同地區的市民都能享有優質、低碳的公共運輸服務。市府8年來推動公共運輸轉型，透過購車補助8億3550萬元，亦向中央爭取41億4976萬元補助客運業者汰換老舊柴油車輛，加速電動公車普及。從市區快速公車到北海岸路線，電巴服務範圍持續延伸，讓綠色運輸服務深入新北各地，讓全市民共享公共運輸轉型成果。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，新北市目前共有374條市區公車路線，每日服務約80萬人次，8年來累積運量超過21.9億人次。面對淨零排放趨勢，市府將持續與客運業者攜手推動車輛汰舊換新、完善充電設施及提升營運安全，朝2030年市區公車全面電動化目標邁進。

交通局強調，一輛輛電動公車上路，不只是車輛更新，更代表城市交通品質的進步。未來將持續打造低碳、便捷且安全的公共運輸環境，並為新北永續發展盡一份心力。

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