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位置在新北、門牌卻屬台北 串聯雙北河岸最後一哩路達陣

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
台北市文山區景文街146巷指標出現在北市堤外河濱公園，也是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點，地點卻在新北市新店區水源快速道路旁堤外。記者王長鼎／攝影
台北市文山區景文街146巷指標出現在北市堤外河濱公園，也是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點，地點卻在新北市新店區水源快速道路旁堤外。記者王長鼎／攝影

雙北是共同生活圈，交界處治理議題是重中之重。新北新店區水源快速道路旁堤外道路是往返景美溪河濱、自行車道及碧潭重要節點，被視為串聯雙北河岸最後一哩路，民眾反映該處照明不足、雜草叢生，雙北市府協調分工後，近期著手改善，易被忽略的治理斷點轉為雙北合作案例。

「一進大鵬二號橫移門就是北市門牌。」新店區大鵬里長喬天鼎說，大鵬二號橫移門在水源快速道路下新店往環河路不遠處有些鐵皮屋，後方是客運、遊覽車停車場，另有高爾夫球練習場和空拍機飛行場，往來以運動族群為主，夜間人車進出較昏暗。新店黃姓居民說，常騎自行車路過景文街146巷，起初以為掛錯門牌，後來察覺是縣市交界處現象；北市文山區劉姓婦人說，文山一分局旁就是景文街，在河堤還有景文街146巷指示牌，讓人一頭霧水。

市議員黃心華直言，跨縣市權責交錯，易成行政治理死角，除環境維護問題，河堤處出現通往北市文山區景文街一四六巷路牌，指示易讓人混亂。他說，景文街一四六巷短短一段，卻是串聯雙北河岸生活節點，經持續追蹤，已完善夜間照明等工程。

「城市治理不只是推大型建設，重點是把影響市民生活的細節做好。」黃認為，跨縣市不應成為跨不過的界線，透過跨市合作，優化河岸休憩空間與自行車路網，打造更安全、友善、完整的河岸運動廊帶。

一條路跨兩市現象不只在新店，中和、南港也有類似現象。曾任中和市公所工務課長，現已退休的范耀彬說，中和區中原里緊鄰新店溪左岸，早年地勢低窪易淹，1960年間台北地區推防洪計畫，中永和地區的新店溪左岸堤防與防洪設施逐步興建，河道彎曲水流方向是沖往萬華，中永和一側產生大面浮覆地，即便河道改變，縣市界線仍以河為界，時任台北縣長尤清1993年公告板橋埔墘地區通盤檢討，板橋與中和各占一部分，附設國中部的光復高中與光復國小隔板橋區長壽二街，高中屬板橋區門牌，小學門牌是中和區。

「怎麼又變南港區了。」汐止區橫科路鄰近北市南港區，但整條橫科路都屬新北市轄，何姓宅配員常到汐止一帶送貨，貨物地址寫北市南港區橫科路，其實正確資訊是汐止區，送上門後確認收件人無誤就不擔心送錯地點。

民政局表示，地方曾關切或反映的汐止、中和、淡水、新店等案，經戶政單位清查，皆非「門牌誤編」，源於早年河川整治界線調整、跨區同一建照或歷史門牌移撥。有全面盤點涉及跨市界線、需釐清區域，涉及行政區劃調整，行政區劃程序法施行日尚待中央拍板。

新北市新店區水源快速道路旁大鵬二號橫移門進到堤外，竟看到北市文山區景文街146巷門牌，也是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點。記者王長鼎／攝影
新北市新店區水源快速道路旁大鵬二號橫移門進到堤外，竟看到北市文山區景文街146巷門牌，也是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點。記者王長鼎／攝影

台北市文山區景文街146巷路標出現在北市堤外河濱公園，也是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點，該地點位於新北市新店區水源快速道路旁堤外。記者王長鼎／攝影
台北市文山區景文街146巷路標出現在北市堤外河濱公園，也是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點，該地點位於新北市新店區水源快速道路旁堤外。記者王長鼎／攝影

台北市文山區門牌的<a href='/search/tagging/2/位置' rel='位置' data-rel='/2/227620' class='tag'><strong>位置</strong></a>在北市界範圍內，卻緊鄰新北市新店區環河路。記者王長鼎／攝影
台北市文山區門牌的位置在北市界範圍內，卻緊鄰新北市新店區環河路。記者王長鼎／攝影

台北市文山區門牌位置在台北市界範圍內，卻緊鄰新北市新店區環河路。記者王長鼎／攝影
台北市文山區門牌位置在台北市界範圍內，卻緊鄰新北市新店區環河路。記者王長鼎／攝影

台北市文山區景文街146巷位於新北新店區水源快速道路旁堤外，是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點，經過這座便橋便可橫跨景美溪。記者王長鼎／攝影
台北市文山區景文街146巷位於新北新店區水源快速道路旁堤外，是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點，經過這座便橋便可橫跨景美溪。記者王長鼎／攝影

台北市文山區景文街146巷是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點，經過這座便橋便可橫跨景美溪。記者王長鼎／攝影
台北市文山區景文街146巷是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點，經過這座便橋便可橫跨景美溪。記者王長鼎／攝影

新北市新店區水源快速道路旁大鵬二號橫移門進到堤外，可看到台北市文山區景文街146巷門牌，也是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點。記者王長鼎／攝影
新北市新店區水源快速道路旁大鵬二號橫移門進到堤外，可看到台北市文山區景文街146巷門牌，也是雙北市民往訪景美溪河濱、自行車道及碧潭的重要通行節點。記者王長鼎／攝影

台北市景美國小同樣是台北市景文街門牌，和景文街146巷相隔著景美溪，距離約2公里。記者王長鼎／攝影
台北市景美國小同樣是台北市景文街門牌，和景文街146巷相隔著景美溪，距離約2公里。記者王長鼎／攝影

雙北 門牌 位置 新北 台北

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