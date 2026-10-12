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不適應關籠綁鍊2犬開溜幸尋回 走失未申報…飼主遭開罰最高1萬5

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
走失的其中1隻狗在動物之家等待飼主帶牠回家。圖／新北市動保處提供
走失的其中1隻狗在動物之家等待飼主帶牠回家。圖／新北市動保處提供

新北市1名飼主多年前認養兩隻狗，近期因遠行託兒子照顧，不料兩犬不慎走失。日前分別於新莊及板橋被發現送交動物之家，動保處循線通知飼主領回，並依動保法開罰3000元以上至1萬5000元罰款。動保處呼籲若寵物不慎遺失，應於5日內辦理遺失申報。

動保處指出，該名飼主多年前從動物之家認養了2隻狗，起初將牠們飼養在山區環境照料。3個月前因考量照顧便利，決定將2隻愛犬接回市區親自照顧。但飼主日前因突發工作需求須前往花蓮，無法天天親自陪伴，於是拜託兒子每天前往板橋區的菜園照顧犬隻飲食。

2狗過去生活於寬闊的生活環境，來到都市後卻被關在籠內繫上鏈條，極度不適應經常汪汪大叫，引來附近鄰居多次抗議。為敦親睦鄰並兼顧動物福利，父子倆在菜園內圍出一小塊空地讓牠們活動。不料某天前往餵食時突然發現兩隻狗雙雙消失，父子倆焦急地四處尋找卻苦無下落。

8月時分別有新莊、板橋熱心民眾發現這兩隻狗，隨即通報並送交動物之家。動保處接獲後掃描寵物晶片資料，立即發文通知飼主。飼主得知2隻愛犬都平安無事驚喜不已，隨即主動回電向動保處表示將辦理領回手續。

新北市動保處表示，寵物晶片就像毛寶貝的身分證，犬隻走失後若被民眾發現並送交動物之家，可透過晶片及寵物登記資料找到飼主，因此飼主除應完成寵物登記，也要確認電話、地址等聯絡資料是否正確，若資料異動應盡速更新。

動保處提醒，飼主若因工作、外出等因素需將寵物託付親友照顧，應事先確認飼養環境安全，尤其犬隻更換陌生環境時，可能因緊張而衝撞圍籬或脫逃。依寵物登記管理辦法第7條規定，寵物遺失後，飼主應於遺失事實發生後5日內，向登記機構或透過寵物登記管理資訊網辦理遺失申報，降低走失後找不到主人的風險。

毛寶貝乖乖的注射狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
毛寶貝乖乖的注射狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供

民眾排隊注射狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
民眾排隊注射狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供

走失的黑狗在動物之家等待飼主帶牠回家。圖／新北市動保處提供
走失的黑狗在動物之家等待飼主帶牠回家。圖／新北市動保處提供

飼主 開罰 動保法 寵物 動物之家

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