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星期評論／違規罰鍰專款專用 勿蹈「以罰代管」覆轍
交通部近期修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，要求縣市政府將違規罰鍰專款專用，比率從至少百分之十二拉高至百分之百。看似順應民意的政策變革，本質上恐流於形式主義，若未能精確釐清使用範圍及落實駕駛源頭教育，終難擺脫「開罰愈多、事故未減、民怨四起」的惡性循環。
雙北交通罰款收入分居全國前兩名，從地方實務運作看，交通部修法實質效益有限。新北去年交通罰鍰收入四十一點二億元，挹注在交通設備、執法設備、道路工程改善達五十九點一億元，北市一年收取罰款約卅一億元，交通改善費用也超過罰款總額。雙北每年實質投入交通改善預算高於罰鍰總額，交通部規定百分百專款專用，對充裕交安經費無顯著幫助。
交安守護涵蓋「工程、教育、執法」三大支柱，若缺乏嚴謹支用規範與考核機制，專款專用易讓資源過度傾斜於「科技執法」等設備採購與維運，重蹈「以罰代管」覆轍。過往經驗證明，單靠開罰與科技執法無法實現「零死亡」願景，執法件數屢創新高，交通事故死傷數卻未下降，代表政府忽視道路工程重要性及駕駛人安全意識不足，寄望以開罰填補交安缺口，對提升交安助益有限。
交通部若要展現魄力，絕非僅止下達專款專用指令，需釐清專款用在何處屬交通安全，別有模糊空間，要有考核機制及管理指標。交通安全並非一句口號，除道路系統改善，要將核心資源與政策重心轉向駕駛人的安全教育訓練，及違規行為人的再教育，唯有從源頭形塑良好的駕駛文化與安全環境，才能讓台灣擺脫行人地獄惡名。
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