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專家建議雙北行政邊界微整

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

北市景美國小坐落在與新北新店區交界的景美橋頭，地址是景文街一○八號，但景文街一四六巷卻在新北水源快速道路下新店環河路，交界處不乏類似狀況，新北有建案「橫跨」雙北界線，同一個社區有兩款門牌。專家建議，雙北有必要進行一次「行政邊界微整」。

汐止區民權街與南港區一帶建案，因大坑溪沿線為汐止區與南港區交界，早期溪流河道幾經整治與截彎取直，部分原本在溪流「南港側」土地被劃入新北、或汐止側土地留在北市。北投關渡與淡水竹圍交界在北市中央北路四段底，因關渡與淡水交界處地形起伏且有捷運軌道行經，早期部分山坡地開闢時，地籍界線呈鋸齒狀交錯。

部分靠近淡水河側、地理空間更偏向淡水竹圍的社區，土地產權屬新北，門牌與地上權核發卻屬北市北投區，該區居民享有北市門牌紅利，停車與社區周邊公共設施修繕要向新北申請。

政大永續規畫中心主任孫振義說明，北市一九六七年七月升格直轄市，隔年七月將原屬台北縣的內湖鄉、南港鎮、景美鎮、木柵鄉及陽明山管理局所屬士林鎮、北投鎮併入。縣市邊界常以山川湖泊海洋為界，內湖、南港、木柵、士林、景美、北投這六區劃入北市轄區範圍，轄管原分屬台北、新北，衍生部分界線不明或零碎情況。

孫直言，真正問題不是門牌，而是「治理責任碎裂」，當務之急是解決居民生活上是個完整社區，在政府眼中卻是兩個行政轄區的問題，雙北有必要進行「行政邊界微整」，不需要大規模重劃，採「微調行政界加跨界縫合共同治理」並行，透過制度對接、跨域財政分攤及共同治理機制，達到界線合理化及跨界縫合治理目標。

雙北 汐止 淡水

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