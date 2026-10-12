雙北跨市交界 治理斷點轉為合作案例

雙北是共同生活圈，交界處治理議題是重中之重。新北新店區水源快速道路旁堤外道路是往返景美溪河濱、自行車道及碧潭重要節點，被視為串聯雙北河岸最後一哩路，民眾反映該處照明不足、雜草叢生，雙北市府協調分工後，近期著手改善，易被忽略的治理斷點轉為雙北合作案例。

新店區大鵬里長喬天鼎說，大鵬二號橫移門在水源快速道路下新店往環河路不遠處有些鐵皮屋，後方是客運、遊覽車停車場，另有高爾夫球練習場和空拍機飛行場，往來以運動族群為主，夜間人車進出較昏暗。新店黃姓居民說，常騎自行車路過景文街一四六巷，起初以為掛錯門牌，後來察覺是縣市交界處現象；北市文山區劉姓婦人說，文山一分局旁就是景文街，在河堤還有景文街一四六巷指示牌，讓人一頭霧水。

市議員黃心華直言，跨縣市權責交錯，易成行政治理死角，除環境維護問題，河堤處出現通往北市文山區景文街一四六巷路牌，指示易讓人混亂。他說，景文街一四六巷短短一段，卻是串聯雙北河岸生活節點，經持續追蹤，已完善夜間照明等工程。「城市治理不只是推大型建設，重點是把影響市民生活的細節做好。」黃認為，跨縣市不應成為跨不過的界線，透過跨市合作，可打造更友善的河岸運動廊帶。

一條路跨兩市現象在中和、南港也有類似案例。前中和市公所工務課長范耀彬說，中和區中原里緊鄰新店溪左岸，早年低窪易淹，一九六○年間台北地區推防洪計畫，中永和地區的新店溪左岸堤防與防洪設施逐步興建，河道彎曲水流沖往萬華，中永和一側產生大面浮覆地，即便河道改變，縣市界線仍以河為界，一九九三年公告板橋埔墘地區通盤檢討，板橋與中和各占一部分，附設國中部的光復高中與光復國小隔板橋區長壽二街，高中屬板橋區門牌，小學門牌是中和區。

民政局說，地方曾關切汐止、中和、淡水、新店等案，經清查非「門牌誤編」，源於早年河川整治界線調整、跨區同一建照或歷史門牌移撥。有盤點涉及跨市界線、需釐清區域，涉及行政區劃調整，行政區劃程序法施行日尚待中央拍板。