新北三峽區復興路10月13、14日夜間銑鋪 交通管制

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】為改善市道110線三峽區復興路21號至三峽大橋路面品質，新北市政府養工處將於10月13、14日夜間辦理道路銑鋪工程，期間將依路段及時段實施交通維持，部分車流將調撥至對向車道通行，請用路人依現場指揮人員引導行駛。

養工處長鄭立輝表示，復興路為聯絡三峽、鶯歌間的唯一主要幹道，穿越三峽市區且位於三峽大橋、三鶯大橋間，交通量龐大。本次工程採用再生1英吋粒徑之瀝青材料，比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，提升路面使用年限，並降低後續維護頻率。

10月13日晚間至14日清晨將分階段進行：

一、13日晚間10時至14日凌晨0時30分，施工範圍為復興路21號至民生街口往大溪方向單向雙車道，採單向封閉施工，原行駛車輛調撥至對向車道，維持雙向通行。

二、14日凌晨0時30分至2時30分，施工範圍為復興路民生街口往大溪方向路段，採封閉施工，復興路原行駛車輛調撥至對向車道，維持雙向通行；民生街往三樹路方向車輛，須提前經和平街轉國光街續行，往中山路方向則左轉經復興路、和平街續行。

三、14日凌晨2時30分至5時30分，施工範圍為三峽大橋橋面往大溪方向單向雙車道，採單向封閉施工，原行駛車輛調撥至對向車道，維持雙向通行。

10月14日晚間至15日清晨同樣分階段進行：

一、14日晚間10時至15日凌晨0時30分，施工範圍為三峽大橋橋面往鶯歌方向單向雙車道，採單向封閉施工，原行駛車輛調撥至對向車道，維持雙向通行。

二、10月15日凌晨0時30分至2時30分，施工範圍為復興路民生街口往鶯歌方向路段，採封閉施工，復興路原行駛車輛調撥至對向車道，維持雙向通行；民生街往三樹路方向車輛，須提前經和平街轉國光街續行，往中山路方向則左轉經復興路、和平街續行。

三、15日凌晨2時30分至5時30分，施工範圍為民生街口至復興路36之4號往鶯歌方向單向雙車道，採單向封閉施工，原行駛車輛調撥至對向車道，維持雙向通行。

養工處提醒，施工期間管制範圍內「三峽老街（復興路）」公車站將暫停停靠，請民眾改至前、後站搭乘。施工如遇雨天或天候不佳將順延，現場並安排義交協助引導，請用路人提前留意交通資訊，並配合交通指揮，以維持行車安全。

聚傳媒