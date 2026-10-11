北市中埔山公園正式開放 軍事管制多年的淡蘭古道南路節點

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】穿過辛亥隧道，城市裡還藏著一片山林秘境！位於文山區辛亥路四段21巷旁的中埔山公園正式完工開放，辛亥捷運站出站步行不到10分鐘即可抵達，讓市民不用遠離城市，就能走進自然山林，享受都市近郊的綠意。

面積約1.36公頃的中埔山公園緊鄰中埔山步道，亦為淡蘭古道南路的重要節點，基地早年因軍事管制保留大片淺山森林，隨都市發展一度面臨住宅開發壓力。自民國97年起，在地居民、公民團體與政府攜手推動山林保育，透過都市計畫變更保存自然環境，並以中埔山、福州山及富陽自然生態公園等綠地為核心，逐步建構城南綠廊生態網絡。

公園處表示，中埔山公園於112至113年間完成整體規劃，114年開工，115年完工，設計構思以「低擾動、保留自然」為核心理念，採低衝擊開發策略，優先保留既有步道及安全擋土設施，拆除閒置設施，將人工鋪面面積縮減約66.7%，並順應地形配置步道、廣場、休憩節點及滯洪保水設施，降低開挖及地表擾動。同時導入輔助天然更新（ANR）理念，並透過林相撫育、移除竹叢及外來入侵植物，改善森林生長環境，促進本土樹種自然更新；另新植73株喬木及22,000餘株灌木，包含山櫻花、楓香、流蘇、苦楝、黃槐及穗花棋盤腳等特色樹種，透過花色與葉色變化豐富季節景觀，未來隨植栽逐步生長，民眾可欣賞山櫻花粉紅花景、苦楝淡紫色花朵及楓香秋冬葉色轉變，營造多層次的都市淺山森林。

公園處魯聲睿代理科長表示，工程亦落實資源循環再利用，將拆除鋪面、疏伐木材及舊竹材再利用，轉化為廣場基底、生物棲地及友善設施，讓材料循環於公園環境，實踐低擾動、貼近自然的設計理念。同時透過低色溫LED照明及無光區規劃，降低夜間照明對生態的影響。

中埔山公園的開放，不僅提供市民親近自然的新去處，也延續多年來在地居民守護山林的成果。公園處表示，城市綠化除了守護既有森林，也持續透過植樹增加城市綠意與生態多樣性，公園處自112年至115年9月底已種植4,526株喬木；未來，攜手市府各局處一同植樹，至119年底預計再種植4萬株；除了公園，也於山坡地造林撫育、獎勵基地建案廣植綠蔭，逐步串聯城市綠地，營造更友善的生態環境。

邀請市民搭乘大眾運輸，走進這座城市近郊的山林秘境，在步行與休憩之間感受自然魅力，從親近一座公園開始，認識並珍惜臺北珍貴的淺山森林資源。

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