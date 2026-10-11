新北林口中山路道路銑鋪 10月13日至16日夜間施工管制

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】為改善新北市林口區中山路(中正路至文化一路二段)的道路鋪面品質，新北市政府養工處將於10月13日至16日夜間辦理道路銑鋪工程，屆時將封閉施工車道及部分路口，請用路人配合現場義交人員引導提前改道，公車仍保留部分車道通行，請民眾配合現場交管人員引導上下車，施工期間造成不便敬請見諒。

養工處長鄭立輝表示，中山路是林口市區重要幹道，日常車流量相當龐大。為提供民眾更優質的通行環境，透過全面銑鋪改善方式，提供用路人更安全、舒適之行車環境。

10月13日至16日將分階段進行：

一、10月13日夜間9時30分至翌日清晨6時將封閉中山路(文化一路二段至林口路)往五股方向車道及部分路口，採對向車道調撥方式維持通行；欲行駛佳林路、竹林路、林口路之雙向車流，請改行中正路、信義路通行。

二、10月14日夜間9時30分至翌日清晨6時將封閉中山路(林口路至粉寮路) 往五股方向車道及部分路口，採對向車道調撥方式維持通行，欲行駛中原街之雙向車流，請改行中正路通行；另15日清晨2時至6時接續封閉中山路(林口路至中正路)雙向車道及粉寮路口，欲行駛泰林路三段車流，請改行林口路及中正路；粉寮路車流請改行中正路、林口路及東林街行駛。

三、10月15日夜間9時30分至翌日清晨6時將封閉中山路(粉寮路至林口路)往桃園方向車道及部分路口，採對向車道調撥方式維持通行；欲行駛林口路之雙向車流，請改行竹林路通行。

四、10月16日夜間9時30分至翌日清晨6時將封閉中山路(林口路至文化一路二段) 往桃園方向車道及部分路口，採對向車道調撥方式維持通行，欲行駛竹林路、佳林路之雙向車流，請改林口路通行；另10月17日清晨2時至清晨6時將接續封閉中山路與文化一路口，期間欲行駛文化一路車流請改道民享路通行。

養工處再次提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。

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