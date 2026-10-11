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義起挺新北！新北客家義民祭發揚傳統不失新意

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影

今年新北客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，以傳統挑擔結合青春創意，重現客家先民奉飯慰勞義民軍的文化記憶，展現感恩、分享與團結互助的義民精神。

新北市長侯友宜說，今年以「義起挺新北」為主題，主視覺由IF OFFICE創辦人馮宇操刀，以祭典旗幟為概念，將「義」、「民」二字融入旗面，象徵「義旗前行、一起前行」，凝聚團結力量。守護傳統祭儀，也結合設計、音樂與青年創意，讓不同世代都能親近客家文化，使義民精神代代相傳。

侯友宜指出，新北是全台客家人口第二大城市，任內8年深耕客家文化、推動永續轉型成果豐碩。義民祭活動累計逾26.8萬人次參加；客語教育已補助684校開設客語課程，逾10萬人次參與，六度榮獲中央客語通行語評比佳績。新北亮點「哈客館」已啟用10座，11月將啟動第11座鶯歌館，明年預計再建置第12座泰山館，持續擴大客家場館據點，凝聚客家族群向心力。

義民祭活動辦在新北市府市民廣場，主祭台舉行隆重的祭祀大典，侯友宜擔任主祭官，與客委會主委古秀妃、客家事務局長劉冠吟等正獻官共同行「三獻禮」，虔誠恭讀祝文，場面隆重，立委蘇巧慧、張智倫、新北議長蔣根煌等人也出席。

為擴大年輕世代的參與，活動設計上，增加活潑新意。今年踩街隊伍首度邀市府跨局處人氣吉祥物大合體，包括經濟發展局的「龍好」、觀光旅遊局的「新北小客」、民政局的「平安虎」、石碇區的「淡碇鱷」、客家事務局的「發桐醬」、社會局的「性平CEO」及交通局的「馬路寶」等，讓祭典增添親子趣味。

客家青年智庫團、景文科大、醒吾科大、海山國小、美江舞蹈團等團隊，以舞蹈與創意裝扮展現青春能量，讓義民祭從莊嚴祭典延伸為全民參與城市文化盛會。明天上午將舉行「恭送義民爺圓滿謝座」，恭送聖駕返回新竹新埔枋寮義民廟，為3天文化祭畫下句點。

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影

主祭台舉行隆重的祭祀大典，侯友宜擔任主祭官，與客委會主委古秀妃、客家事務局長劉冠吟等正獻官共同行「三獻禮」，虔誠恭讀祝文，場面隆重。記者王慧瑛／攝影
主祭台舉行隆重的祭祀大典，侯友宜擔任主祭官，與客委會主委古秀妃、客家事務局長劉冠吟等正獻官共同行「三獻禮」，虔誠恭讀祝文，場面隆重。記者王慧瑛／攝影

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市府一級主管穿上結合藍染的服裝，展現客家新時尚。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市府一級主管穿上結合藍染的服裝，展現客家新時尚。記者王慧瑛／攝影

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市民廣場人氣沸騰。記者王慧瑛／攝影

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市長侯友宜將扁擔交給年輕童子軍，象徵薪火相傳。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市長侯友宜將扁擔交給年輕童子軍，象徵薪火相傳。記者王慧瑛／攝影

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市府一級主管穿上結合藍染的服裝，展現客家新時尚。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，市府一級主管穿上結合藍染的服裝，展現客家新時尚。記者王慧瑛／攝影

新北市府一級主管穿上結合藍染的服裝，展現客家新時尚。記者王慧瑛／攝影
新北市府一級主管穿上結合藍染的服裝，展現客家新時尚。記者王慧瑛／攝影

今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，議長蔣根煌將扁擔交給年輕童子軍，象徵薪火相傳。記者王慧瑛／攝影
今年新北市客家義民爺文化祭－義起挺新北邁入第二天，重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」熱鬧登場，議長蔣根煌將扁擔交給年輕童子軍，象徵薪火相傳。記者王慧瑛／攝影

義民祭 客家 新北

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