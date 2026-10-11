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北市旗海飄揚迎國慶 國旗懸掛時間與方式有學問

中央社／ 台北11日電
國慶期間路上可見國旗飄揚，根據規範，市府各機關、學校使用的國旗旗組應包含金色旗頭、白色旗桿，使用長144公分、寬96公分的6號國旗。中央社 中央通訊社
國慶期間路上可見國旗飄揚，根據規範，市府各機關、學校使用的國旗旗組應包含金色旗頭、白色旗桿，使用長144公分、寬96公分的6號國旗。中央社 中央通訊社

國慶期間街頭國旗飄揚，但懸掛時間與方式其實都有規定可循。北市民政局說，10月1日起已在道路及聯外橋梁掛上2136面國旗，且旗組必須包含金色旗頭、白色旗桿，處處有細節。

國慶日掛國旗規定源自於「紀念日及節日實施條例」第7條，包括中華民國開國紀念日、孔子誕辰紀念日及國慶日舉行紀念活動時，各機關應懸掛國旗。

「台北市政府及所屬各機關學校國家重要節慶插掛國旗要點」則規定，國家重要節慶期間，應於機關、學校門口或適當地點插掛國旗，包含市政大樓、各區行政中心、市立各級學校、聯外橋梁以及重要道路的路燈桿等處。

北市插掛國旗要點甚至明訂插掛國旗期間，開國紀念日暨行憲紀念日為12月22日至次年1月4日；國慶日暨台灣光復節插掛期間則為10月7日至10月28日。

除了懸掛時間有規定，國旗樣式也處處有細節。據規範，市府各機關、學校使用的國旗旗組應包含金色旗頭、白色旗竿，使用長144公分、寬96公分的6號國旗，插掛國旗時，旗桿下方應使用旗插固定。

北市民政局告訴中央社記者，以往掛國旗時間遵循規範，從每年10月7日開始、10月28日結束，今年則延長為10月1日至10月31日，讓整個10月都可見國旗蹤影。包括忠孝東路、仁愛路、市府路、南京東西路、民權東西路等重要道路，以及中正橋、華中橋、社子大橋等聯外橋梁，總計掛上2136面國旗。

民政局說明，插掛國旗作業依「台北市政府及所屬各機關學校國家重要節慶插掛國旗要點」辦理，年度總預算新台幣343萬元。針對掛國旗方式，需兼顧市容及交通安全，設置在聯外橋梁2側護欄、安全島中央位置的路燈桿，不得遮蔽交通標誌、號誌或逾越至車道上方。

民政局也提到，插掛期間各機關每天應派員巡查，若發現傾倒、毀損等情形，將立即調整更換，維持整齊。

另外，台北捷運公司日前在臉書發布照片指出，部分捷運車站詢問處、閘門或大廳內已掛上國旗，祝福中華民國國慶快樂。

北捷向中央社記者說明，布置國旗的車站以旅運量較高、交會轉乘站及國際觀光旅客較多的站點為主，設置原則為不遮蔽車站指標等資訊，兼顧節慶氛圍與旅客資訊需求。

針對部分民眾在臉書留言區反映國旗擋住指示標誌，北捷說，感謝網友建議，會蒐集各方意見，作為未來布置規劃參考。

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