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新北第二行政中心 三重安芯國慶升旗 6千市民參加

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北市長侯友宜昨宣布三重區第二行政中心命名為「三重安芯中心」，並首度在此舉行國慶升旗典禮。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜昨宣布三重區第二行政中心命名為「三重安芯中心」，並首度在此舉行國慶升旗典禮。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜昨天宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，並首度於該處舉辦一百一十五歲國慶升旗典禮。現場吸引逾六千名市民熱情揮舞國旗，共同高唱國歌與「我的未來不是夢」，展現新北城市邁向新里程的蓬勃活力。

侯友宜表示，市府持續推動「溪南溪北雙核心發展」，配合今年淡江大橋及捷運三鶯線正式啟用，展現豐碩建設成果。「三重安芯中心」具備三層安心內涵：第一重「科技便民」，以智慧科技提升服務效率；第二重「韌性防災」，全面強化治安與應變量能；第三重「淨零永續」，將節能低碳導入建築營運。

侯說，未來安芯中心將有約三千人進駐，整合警察局一一○指揮中心、消防局EOC防災型指揮中心、衛生局食安監控中心、交通局交通監控與道安中心及勞工局勞安中心，落實「六安治理」，全方位守護市民。周邊道路與公園亦同步命名為「安芯路」與「安芯公園」，型塑區域新識別。

他指出，未來新北市府也將持續推動第三都心在新莊塭仔圳，第四都心在大巨蛋的土樹三鶯，逐步建構「四環八線、四都心」願景。

民政局指出，今年升旗典禮以「新北國慶日X城市共榮」為主題，並發放限量隨行杯，現場更安排市集與表演節目，吸引大批民眾闔家同樂，共度歡樂雙十國慶假期。

三重 國慶 淡江大橋

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