「2026臺北國際牛肉麵節」10月9日至11日花博登場 嘉年華市集推出好康

為推廣臺北市牛肉麵特色產業，臺北市商業處於10月9日至11日假臺北圓山花博辦理「2026臺北國際牛肉麵節」為期3天的競賽活動，以「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸戰」為主題，首度將鮮食組紅燒、清燉賽事擴大至南北分區辦理初賽，經南、北區初賽激烈比拚，紅燒、清燉組各有30組好手脫穎而出、晉級總決賽，加上調理包組55組，共計115組齊聚臺北爭奪「臺灣牛肉麵王」榮耀！

臺灣牛肉麵成為一大美食特色，但是歷史並不悠久，《穿越臺灣趣歷史3 》作者賴祥蔚教授考證找出源頭，發現清燉與紅燒這兩種牛肉麵各有起源，都是戰後老兵來臺，在西元1950年代中後期自行發展而來。賴祥蔚教授在十多年前也曾擔任牛肉麵節評審。

9日由鮮食組紅燒展開競賽活動，今年更祭出總額高達新臺幣20萬元的總獎金，全力應援脫穎而出的鮮食組金獎得獎隊伍！現場彙集了80攤以牛肉麵主題嘉年華市集，還推出多項好康，如消費集點換好禮及軍職人員專屬美食回饋(現役軍人、現役軍人眷屬及替代役人員憑相關證件，即可獲得50元折價券，每天300份哦)，讓民眾來到現場除了能目睹競賽實況外，還能體驗到好吃、好玩、逛不完的樂趣，邀請民眾一起來花博吃牛肉麵、逛市集、拿好禮！

臺北市蔣萬安市長表示，市府為推廣牛肉麵產業，歷年透過競賽，鼓勵本市牛肉麵店家精進料理與經營，從食材品質、用餐環境到產品開發持續創新，更有不少店家推出調理包等多元產品，讓民眾在不同場合都能品嚐臺北牛肉麵的好滋味。歷年賽事至今已累計吸引近2,000家次參賽，評選出百位以上優質得獎者，成功地將臺北的牛肉麵美食推向國際舞臺。今年更迎來重大賽制調整，除擴大全國跨區分別於9月7日及9月11日辦理「南北初賽」，亦重金加碼推出競賽獎金，於決賽時進行頒獎。今年特別邀請到黑白大廚鄭智善師傅擔任親善大使，並於3天活動中安排多元料理交流與舞臺活動，不僅如此今年活動為特別響應軍人節，我們也推出了軍職人員專屬美食回饋，憑證即可獲得50元折價券。

今年「臺灣牛肉麵王 全臺爭霸戰」競賽設有「鮮食組」及「調理包組」，並依紅燒、清燉類別展開較勁，為期3天共計115組參與競賽。參賽好手各自端出拿手絕活，各具特色的作品，展現不同風味與料理巧思。首日由鮮食紅燒組率先登場，經過一整天競賽結果，得獎名單終於出爐，金獎為阿牛牛肉麵及叁食初並獲得獎金各5萬元；銀獎為鱻巴鱔魚麵、Home Garden餐廳-昇恆昌旗艦店及沃牛麵坊；銅獎為Sandalwood、究香一碗、員山珍品排骨、肉羹、牛肉麵、御饌臻品安和店及全國麗園大飯店。第2天接續進行鮮食清燉組競賽，分別選出金、銀、銅牌獎；第3天11日則由調理包組接棒登場，選出「最牛嚴選」，透過競賽促進業者相互交流、切磋技藝，也讓各家牛肉麵的特色與好手藝被更多人看見。

鮮食紅燒組結果終出爐，在頒發獎項前由蔣萬安市長、活動親善大使鄭智善師傅及台北牛肉麵交流發展協會洪金龍理事長共同製作創意拔絲牛肉麵「金龍獻吉·絲絲入口」，從日常食材出發，加入不同國家的風味與手藝，把祝福一層一層放進盤裡，共同完成了這道綿延不斷、細緻無比的糖絲，象徵著我們台北市民與家人、朋友之間的情誼「絲絲入扣、長長久久」，更代表著我們的日子越過越甜、生活越來越幸福美滿、圓圓滿滿！

活動3天精彩不間斷！首日由「2026臺北國際牛肉麵節」親善大使、韓國知名主廚鄭智善登場，以臺灣清燉牛肉麵結合韓式牛骨湯元素，現場呈現「臺韓雙湯・韓式牛排骨麵」，透過臺韓料理特色與飲食文化交流，為臺灣牛肉麵帶來不同的創意詮釋。

10日 臺越跨國交流賽，中華越南文化美食交流促進協會吳坤玲理事長與臺北牛肉麵交流發展協會洪金龍理事長於台上製作「越式香茅牛肉麵」，以臺灣牛肉麵為基礎，加入越南料理常見的香茅、魚露、檸檬及香草元素，讓原本濃郁的牛肉湯多一層清香。

11日銀養好食・清燉牛肉麵，世界名廚司宛春現場示範並講解如何料理出兼顧營養與風味、適合銀髮族食用的牛肉麵，以清燉手法為核心，展現健康飲食的新觀點，讓長輩也能安心享受牛肉麵的美味。

今年牛肉麵節嘉年華市集集結80個展售攤位，除了邀請歷屆牛肉麵節得獎店家共襄盛舉，更匯集各式特色牛肉料理及創意美食，從經典紅燒、清燉牛肉麵，到越式牛肉麵、牛丸麵、打拋牛麵線等特色料理，還有牛肉麵調理包、牛肉乾及各式伴手禮，讓民眾一次品嚐多元牛肉美味。現場攤商更推出多項嘉年華限定優惠，包括指定商品買一送一、買二送一、滿額贈禮及牛肉麵百元優惠等，讓民眾享受美食之餘，也能輕鬆把優惠帶回家。除了美食饗宴，現場還有精彩的舞台表演及3大舞台活動，歡迎民眾前來吃喝玩樂拿好康！

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