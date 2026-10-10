用路人注意！新店中興路二段10月12日至15日夜間封閉改道

為改善新店區中興路二段(中正路口至寶橋路口)道路品質，新北市政府養工處將於10月12日至15日晚間10時至翌日清晨6時辦理道路銑鋪工程，施工期間部分時段將封閉寶興路、寶興便道、中正路口及新店交流道口，請用路人提前留意交通資訊，並配合現場交通維持人員指揮。

養工處長鄭立輝表示，中興路向北銜接臺北市、向南通往烏來區，沿線有商場、捷運站及眾多公司行號設立，為新店地區重要幹道，交通量十分龐大。此次透過全面銑鋪改善，採取夜間施工，以降低交通影響，完工後提供用路人更安全、舒適之行車環境。

養工處指出，10月12日至15日晚間10時至翌日清晨6時施工期間，將依施工範圍封閉部分車道，並視現場狀況採對向車道調撥通行。10月12日中興路二段(向北)公車站不停靠、中興中正路口公車站(向東)設置臨時停靠站；13日寶興路(向北)公車站不停靠；14日寶興路(向南)公車站不停靠；15日中興路二段(向南)公車站不停靠。

此外，15日晚間10時至翌日清晨6時封閉新店交流道出入口，欲前往國道3號之車輛，改由中正路往中央路方向行駛，經安坑交流道進入國道；由國道3號進入新店區之車輛，提前由安坑交流道下交流道，再依現場指示繞行。15日晚間11時30分至翌日清晨6時，封閉中正路往中興路方向車流，請改由北新路或寶橋路繞行。

養工處提醒，公車站調整期間，搭乘公車民眾依現場指引，於前、後站搭乘。請用路人遵循交維設施指引及現場人員指示，行經施工路段減速慢行，以維持道路施工及通行安全。

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