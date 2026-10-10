國慶連假秋高氣爽 漫遊北投泡湯住宿有機會抽機票

國慶連假秋高氣爽適合出遊，可善用北市觀傳局推出的限量65折「北投漫遊」套票來趟小旅行。入住當地旅宿有機會抽日本來回機票；還有4款結合交通、住宿、泡湯的旅宿套票推出。

國慶連假期間，正值台北市觀傳局攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票活動期間，活動主題為「北投文化一日慢旅」，套票原價新台幣460元，同步在Klook、KKday等指定旅遊平台限量推出600套65折，優惠價僅299元。

使用「北投漫遊」套票的旅客，可從捷運新北投站出發，首站可先走訪懷舊的新北投車站，逛站內的驛站小賣店時，可用100元抵用券選購商品；接著可憑門票前往北投文物館欣賞日式古蹟建築、認識北投人文歷史；然後在少帥禪園體驗足湯溫泉，放鬆身心。

觀傳局說，北投秋季旅遊優惠活動再加碼，即日起至11月30日止，只要入住北投合法旅宿，並蒐集台北市吉祥物熊讚、北投特色溫泉、竹子湖繡球花及小9公車等4款紀念章，完成指定2項任務，即可至「北投說9就走」活動官網登錄抽日本不限航點的雙人來回機票。

除了機票大獎，另有降噪耳機、北投知名旅宿住宿券及泡湯券等，總價值逾10萬元好禮。集滿4款紀念章，也可兌換合作店家抵用券。

「北投說9就走」還結合交通、住宿及泡湯等體驗，同步推出「輕旅一日遊」、「泡湯一日遊」、「療浴二日遊」及「花香二日遊」4款特色套票，可享指定合作店家的優惠，其中「療浴二日遊」套票，即可享北投合作旅宿500元折抵，並推出買二送一限量優惠至11月底。

觀傳局補充，遊客可至雄獅旅遊官網、ibon售票系統，以及雄獅旅遊台北車站、板橋車站門市選購這4款套票，使用期限至12月11日。

此外，觀傳局提醒喜愛寶可夢的民眾，寶可夢30週年在台北舉辦限定活動，The Pokémon Company與北市府合作，10月推出全台唯一站限定活動「PokéXciting!」，其中「寶可夢大遊行」10日、11日在香堤大道登場，並可到信義廣場、信義安康公園及松壽廣場等處所設置的Pokégenic景點打卡。