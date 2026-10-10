快訊

國慶圖輯／中華民國生日快樂！大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶連假秋高氣爽 漫遊北投泡湯住宿有機會抽機票

中央社／ 台北10日電

國慶連假秋高氣爽適合出遊，可善用北市觀傳局推出的限量65折「北投漫遊」套票來趟小旅行。入住當地旅宿有機會抽日本來回機票；還有4款結合交通、住宿、泡湯的旅宿套票推出。

國慶連假期間，正值台北市觀傳局攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票活動期間，活動主題為「北投文化一日慢旅」，套票原價新台幣460元，同步在Klook、KKday等指定旅遊平台限量推出600套65折，優惠價僅299元。

使用「北投漫遊」套票的旅客，可從捷運新北投站出發，首站可先走訪懷舊的新北投車站，逛站內的驛站小賣店時，可用100元抵用券選購商品；接著可憑門票前往北投文物館欣賞日式古蹟建築、認識北投人文歷史；然後在少帥禪園體驗足湯溫泉，放鬆身心。

觀傳局說，北投秋季旅遊優惠活動再加碼，即日起至11月30日止，只要入住北投合法旅宿，並蒐集台北市吉祥物熊讚、北投特色溫泉、竹子湖繡球花及小9公車等4款紀念章，完成指定2項任務，即可至「北投說9就走」活動官網登錄抽日本不限航點的雙人來回機票。

除了機票大獎，另有降噪耳機、北投知名旅宿住宿券及泡湯券等，總價值逾10萬元好禮。集滿4款紀念章，也可兌換合作店家抵用券。

「北投說9就走」還結合交通、住宿及泡湯等體驗，同步推出「輕旅一日遊」、「泡湯一日遊」、「療浴二日遊」及「花香二日遊」4款特色套票，可享指定合作店家的優惠，其中「療浴二日遊」套票，即可享北投合作旅宿500元折抵，並推出買二送一限量優惠至11月底。

觀傳局補充，遊客可至雄獅旅遊官網、ibon售票系統，以及雄獅旅遊台北車站、板橋車站門市選購這4款套票，使用期限至12月11日。

此外，觀傳局提醒喜愛寶可夢的民眾，寶可夢30週年在台北舉辦限定活動，The Pokémon Company與北市府合作，10月推出全台唯一站限定活動「PokéXciting!」，其中「寶可夢大遊行」10日、11日在香堤大道登場，並可到信義廣場、信義安康公園及松壽廣場等處所設置的Pokégenic景點打卡。

北投 國慶 機票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

草嶺古道芒花季玩新花樣！10月31日開跑 免費接駁、市集、限量徽章別錯過

國慶連假樂園大放送！身分證湊「1、0」享優惠 國慶寶寶免費玩雲仙

野柳逛蟹市、龜吼吃海鮮　北海岸一日遊串山海美食

小丸子陪你泡湯！花蓮太平洋溫泉季17日登場一路玩到11月

相關新聞

影／台北市歡慶國慶升旗 蔣萬安細數城市建設與願景

台北市長蔣萬安今天連續第4年出席市府雙十國慶升旗典禮，與市民一同歡慶中華民國生日。今年活動特別規畫直徑11公尺的大型城市繪布，邀請小朋友共同彩繪，並融入街舞元素，打造親子同樂的國慶活動。

台北文創節松菸登場 職人帶你一起「翻閱台北」

第六屆台北文創節「翻閱台北」一連3天在松山文創園區5號倉庫登場，集結45攤文創展售，將品牌編列成「城市書頁品牌City Page Partners」，還有手沖咖啡等體驗活動。民眾單筆消費滿300元可獲1枚品牌印記，能在場兌換活動小禮物及城市好物。

影／侯友宜宣布第二行政中心定名「三重安芯中心」還首辦國慶升旗

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行2026年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，現場6000民眾揮舞國旗高唱「我的未來不是夢」，嘹亮歌聲在嶄新的三重安芯中心廣場前迴蕩，呼應新北市不斷向前邁進、為市民構築美好未來的願景。

北市東門中繼市場開幕 明送限量買菜金

北市東門市場改建中，中繼市場歷經一個月試營運，昨正式開幕，市長蔣萬安說，東門中繼市場交通便利，從原東門市場步行不到十分鐘即可抵達，市府更投入九千萬元改善市場環境，全面提升照明、通風等設施。市場處指出，明推出限量「買菜金六折」優惠，鼓勵民眾採買。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。