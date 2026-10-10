快訊

國慶圖輯／中華民國生日快樂！大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

新北客家義民祭安座登場 傳承團結守護家園精神

中央社／ 新北10日電

115年新北市客家義民爺文化祭10至11日在市政府廣場登場，今天先舉行義民爺繞境與安座、祭祀。市府說，活動是向先民致敬，讓新一代認識歷史、理解義民團結保衛家鄉的精神。

新北市客家義民爺文化祭今天安座，11日上午將由市長侯友宜帶領各界貴賓、踩街團隊共同挑擔奉飯進入新北市民廣場，並在主祭台舉辦祭祀大典，由主祭官、正獻官共同行三獻禮，恭讀祝文祈求國泰民安、風調雨順。

新北市副市長劉和然上午在安座典禮致詞表示，新北市是全台灣的縮影，新北客家人口占全市總人口比例約16%至17%，客家文化的傳承更顯重要。義民祭承載的不只是信仰，更象徵客家族群守護家園、團結互助與堅毅不拔的精神。

他說，義民祭已從傳統祭典逐步成為重要的城市文化盛會，更在傳承中找到繼續前行的力量。感謝客家事務局長劉冠吟攜手值年爐主新北市客家文藝交流協會榮譽理事長鍾昀叡，一早前往新竹縣新埔鎮褒忠義民廟恭迎義民爺回新北，展開遶境祈福。

客家委員會主任秘書吳克能致詞表示，活動承傳義民爺精神，300年前，客家先民保鄉衛民保留客家文化，如今祭祀義民爺代表傳承客家族群，彰顯客家人互助團結為台灣的貢獻。

他說，新北市客家人口接近70萬人，全國僅次於桃園市。語言是文化重要的一部份，客語、文化等傳承需要中央與新北一起攜手推動，這也是大家的責任。

新北市客家事務局表示，今年義民爺文化祭的活動主軸為「義起挺新北」，從挺客家、挺鄉親，希望讓大家感受活動不只是祭典，更是感情的歸屬與召喚，親子及市集活動讓客家鄉親找到熟悉的文化與人情。

客家局說，明天主活動藝文演出從客家流行音樂到搖滾接力登場，金曲歌手羅文裕、吉那罐子帶來各自風格的客家歌曲，讓觀眾一起聽見客家流行音樂的不同樣貌。活動並邀請3所幼兒園、2所國小學童聯合演出，以歌聲與搖滾唱出屬於新北的城市故事。

客家義民的由來，是客家先民在清朝時期為了保衛家園、抵抗戰亂而自組民兵（鄉勇）作戰，在戰役中不幸犧牲後，由後人收殮遺骸合葬並予以祭祀而形成的獨特信仰。

義民祭 客家 傳承

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

〈毋係一儕人〉讓客語走進年輕世代生活，唱出新北客家記憶與文化

國慶晚會首移師新北 侯友宜：展現多元包容與國際城市精神

國慶大會序幕暖場 國軍聯合樂儀隊演出博喝采

客家運動先驅梁榮茂告別式 獲頒總統褒揚令

相關新聞

影／台北市歡慶國慶升旗 蔣萬安細數城市建設與願景

台北市長蔣萬安今天連續第4年出席市府雙十國慶升旗典禮，與市民一同歡慶中華民國生日。今年活動特別規畫直徑11公尺的大型城市繪布，邀請小朋友共同彩繪，並融入街舞元素，打造親子同樂的國慶活動。

台北文創節松菸登場 職人帶你一起「翻閱台北」

第六屆台北文創節「翻閱台北」一連3天在松山文創園區5號倉庫登場，集結45攤文創展售，將品牌編列成「城市書頁品牌City Page Partners」，還有手沖咖啡等體驗活動。民眾單筆消費滿300元可獲1枚品牌印記，能在場兌換活動小禮物及城市好物。

影／侯友宜宣布第二行政中心定名「三重安芯中心」還首辦國慶升旗

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行2026年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，現場6000民眾揮舞國旗高唱「我的未來不是夢」，嘹亮歌聲在嶄新的三重安芯中心廣場前迴蕩，呼應新北市不斷向前邁進、為市民構築美好未來的願景。

北市東門中繼市場開幕 明送限量買菜金

北市東門市場改建中，中繼市場歷經一個月試營運，昨正式開幕，市長蔣萬安說，東門中繼市場交通便利，從原東門市場步行不到十分鐘即可抵達，市府更投入九千萬元改善市場環境，全面提升照明、通風等設施。市場處指出，明推出限量「買菜金六折」優惠，鼓勵民眾採買。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。