新北客家義民祭安座登場 傳承團結守護家園精神

115年新北市客家義民爺文化祭10至11日在市政府廣場登場，今天先舉行義民爺繞境與安座、祭祀。市府說，活動是向先民致敬，讓新一代認識歷史、理解義民團結保衛家鄉的精神。

新北市客家義民爺文化祭今天安座，11日上午將由市長侯友宜帶領各界貴賓、踩街團隊共同挑擔奉飯進入新北市民廣場，並在主祭台舉辦祭祀大典，由主祭官、正獻官共同行三獻禮，恭讀祝文祈求國泰民安、風調雨順。

新北市副市長劉和然上午在安座典禮致詞表示，新北市是全台灣的縮影，新北客家人口占全市總人口比例約16%至17%，客家文化的傳承更顯重要。義民祭承載的不只是信仰，更象徵客家族群守護家園、團結互助與堅毅不拔的精神。

他說，義民祭已從傳統祭典逐步成為重要的城市文化盛會，更在傳承中找到繼續前行的力量。感謝客家事務局長劉冠吟攜手值年爐主新北市客家文藝交流協會榮譽理事長鍾昀叡，一早前往新竹縣新埔鎮褒忠義民廟恭迎義民爺回新北，展開遶境祈福。

客家委員會主任秘書吳克能致詞表示，活動承傳義民爺精神，300年前，客家先民保鄉衛民保留客家文化，如今祭祀義民爺代表傳承客家族群，彰顯客家人互助團結為台灣的貢獻。

他說，新北市客家人口接近70萬人，全國僅次於桃園市。語言是文化重要的一部份，客語、文化等傳承需要中央與新北一起攜手推動，這也是大家的責任。

新北市客家事務局表示，今年義民爺文化祭的活動主軸為「義起挺新北」，從挺客家、挺鄉親，希望讓大家感受活動不只是祭典，更是感情的歸屬與召喚，親子及市集活動讓客家鄉親找到熟悉的文化與人情。

客家局說，明天主活動藝文演出從客家流行音樂到搖滾接力登場，金曲歌手羅文裕、吉那罐子帶來各自風格的客家歌曲，讓觀眾一起聽見客家流行音樂的不同樣貌。活動並邀請3所幼兒園、2所國小學童聯合演出，以歌聲與搖滾唱出屬於新北的城市故事。

客家義民的由來，是客家先民在清朝時期為了保衛家園、抵抗戰亂而自組民兵（鄉勇）作戰，在戰役中不幸犧牲後，由後人收殮遺骸合葬並予以祭祀而形成的獨特信仰。