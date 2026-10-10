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台北文創節松菸登場 職人帶你一起「翻閱台北」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
第六屆台北文創節一連3天在松菸松山文創園區5號倉庫登場，集結45攤文創展售。圖／商業處提供
第六屆台北文創節一連3天在松菸松山文創園區5號倉庫登場，集結45攤文創展售。圖／商業處提供

第六屆台北文創節「翻閱台北」一連3天在松山文創園區5號倉庫登場，集結45攤文創展售，將品牌編列成「城市書頁品牌City Page Partners」，還有手沖咖啡等體驗活動。民眾單筆消費滿300元可獲1枚品牌印記，能在場兌換活動小禮物及城市好物。

台北市商業處輔導社團法人台北市文創產業交流協會10月9日至11日舉辦第六屆台北文創節，以「翻閱台北」為主題，藉由策展、市集及互動體驗讓民眾認識台北的風味。

該協會表示，「翻閱台北」以「這不是一場展覽，而是一本正在被生活翻閱的台北」為核心，今年集結45個文創品牌，藉由創作者多元視角，描繪街道、老物件、香氣、咖啡等等不同的台北城市風貌，讓創作者成為「城市共創者」。

協會說，現場還有插畫創作、音樂展演、職人體驗、創作者分享會及體驗DIY。包含「Rosewood城市記憶專屬調香」、「AIDIO手沖咖啡體驗」、「慕耕活Morganhope心願封茶體驗」、「城市花叢刺繡別針」、「Grace Yeh拼貼｜繪本｜插畫」及「KIKIキキ_art『做』夢的人」等，10月11日則有「從包包整理認識自己」、「舊衣新生─環保購物袋製作」共2場環保課程。

商業處表示，為推廣北市多元且具特色的文創產業發展，透過補助協助該協會自主辦理文創市集行銷活動，串聯在地創作者與文創品牌，透過策展、展售、創作分享及互動體驗，展現台北兼具傳統底蘊與創新活力的城市文化與生活風貌，鼓勵創作者以獨特創意與設計巧思參與城市文化共創。

第六屆台北文創節到明天，現場互動牆讓民眾挑選心中最喜愛的城市篇章，串成一本專屬自己的「台北選集」。圖／商業處提供
第六屆台北文創節到明天，現場互動牆讓民眾挑選心中最喜愛的城市篇章，串成一本專屬自己的「台北選集」。圖／商業處提供

第六屆台北文創節一連3天在<a href='/search/tagging/2/松菸' rel='松菸' data-rel='/2/103449' class='tag'><strong>松菸</strong></a>松山文創園區5號倉庫登場，集結45攤文創展售。圖／商業處提供
第六屆台北文創節一連3天在松菸松山文創園區5號倉庫登場，集結45攤文創展售。圖／商業處提供

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