影／侯友宜宣布第二行政中心定名「三重安芯中心」還首辦國慶升旗

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行2026年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，現場6000民眾揮舞國旗高唱「我的未來不是夢」，嘹亮歌聲在嶄新的三重安芯中心廣場前迴蕩，呼應新北市不斷向前邁進、為市民構築美好未來的願景。

侯友宜表示，新北幅員廣大，溪南、溪北各具發展特色，市府持續推動重大建設，朝「溪南溪北雙核發展」邁進。今年適逢淡江大橋及捷運三鶯線正式啟用，以及所有建設不斷推進，讓新北市成為國際評比最幸福城市，並首度在即將於今年啟用的三重安芯中心舉辦國慶升旗，展現新北城市發展新里程，讓市民能以嶄新角度感受國慶氛圍。

侯友宜說，「三重安芯中心」代表三個層次的安心，第一重是「科技便民」，透過智慧科技及資訊整合，提升市政服務效率，讓市府為民服務更用心；第二重是「韌性防災」，強化治安、公安、食安、交安、道、勞安及災害應變量能，讓市民生活更安心；第三重是「淨零永續」，將節能、低碳及永續概念納入建築與營運，讓城市環境更舒心。

他說，未來將有3000人進駐，設置警察局的110指揮中心、戰情中心；消防局的EOC防災型中心；再加上衛生局的食安智慧監控中心；交通局的交通監控中心跟道安中心；還有勞工局勞安中心，讓三重安芯中心全棟大樓不僅是智慧與永續的具體實踐，更是全面落實新北市「治安、公安、交安、道安、食安、勞安」六安治理方向，以跨局處整合能量全方位守護市民安居樂業。

他表示，配合三重安芯中心定名，中心周邊道路及公園也分別命名為「安芯路」及「安芯公園」，建築、道路與公共空間名稱相互呼應。未來民眾可由安芯路前往安芯中心及安芯公園，不僅有助於辨識及導引，也讓「安芯」從市政建築延伸到周邊生活環境，逐步形成三重地區新的公共空間識別。此外，還有第三都心在塭仔圳，第四都心在大巨蛋的土樹三鶯，逐步建構新北市的四環八線、四都心。

民政局長林耀長表示，今年國慶升旗以「新北國慶日X城市共榮」為主題，主視覺紅、藍、白三色交織圓環，結合編織網紋與工藝感雙十標誌，並融入三重安芯中心、淡江大橋及捷運三鶯線等城市意象，象徵團結共融，也展現新北城市建設成果與發展活力。

今天升旗典禮由三重碧華國小合唱團領唱國歌、中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手，氣氛隆重莊嚴。今早7時許，現場便湧入大批熱情市民，上午7時30分發放的限量500份「國慶紀念隨行杯」更引發排隊熱潮。現場並安排街頭魔術、樂團及歌手演出、規劃早晨市集與胖卡餐車，許多市民朋友一早就闔家來升旗、逛市集、品美食、看表演，共度國慶假日時光。

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行20265年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行20265年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行20265年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，記者王長鼎／攝影

新北市三重區第二行政中心今正式命名為「三重安芯中心」為地上26層、地下4層的現代化大樓，不僅是新北市邁向國際大都市的重要里程碑，也是全台灣、甚至是全球少見以「安全」為核心的行政據點。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行20265年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行20265年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，今天並首度在此舉行20265年國慶升旗典禮，與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，記者王長鼎／攝影

新北市今在三重區第二行政中心首度舉行2026年國慶升旗典禮，新北市長侯友宜與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，記者王長鼎／攝影

新北市今在三重區第二行政中心首度舉行2026年國慶升旗典禮，新北市長侯友宜與市民共同歡慶中華民國115歲生日快樂，記者王長鼎／攝影