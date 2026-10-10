聽新聞
0:00 / 0:00
影／台北市歡慶國慶升旗 蔣萬安細數城市建設與願景
台北市長蔣萬安今天連續第4年出席市府雙十國慶升旗典禮，與市民一同歡慶中華民國生日。今年活動特別規畫直徑11公尺的大型城市繪布，邀請小朋友共同彩繪，並融入街舞元素，打造親子同樂的國慶活動。
蔣萬安表示，上任以來每年都持續舉辦國慶活動，第一年推出國慶路跑，第二年國慶晚會首度移師台北大巨蛋，第三年舉辦國慶市集，今年則以大型城市繪布為亮點，希望讓市民一起度過熱鬧又有意義的國慶日。
談到台北市未來發展，蔣萬安表示，市府持續推動捷運建設，也期待台北大巨蛋引進世界級賽事，讓更多國際旅客來台。他並指出，台北市成功爭取輝達來台設置總部，市府將把握這項契機，朝打造AI園區的方向努力，發展城市產業，讓市民共享成果。
升旗典禮也加入街舞表演，蔣萬安跟著街舞老師及市民一起跳國慶舞步。現場另準備限量「國慶巧拼椅」及各式美食、遊戲攤位，吸引市民參與，增添國慶活動的歡樂氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。