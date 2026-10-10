影／台北市歡慶國慶升旗 蔣萬安細數城市建設與願景

台北市長蔣萬安今天連續第4年出席市府雙十國慶升旗典禮，與市民一同歡慶中華民國生日。今年活動特別規畫直徑11公尺的大型城市繪布，邀請小朋友共同彩繪，並融入街舞元素，打造親子同樂的國慶活動。

蔣萬安表示，上任以來每年都持續舉辦國慶活動，第一年推出國慶路跑，第二年國慶晚會首度移師台北大巨蛋，第三年舉辦國慶市集，今年則以大型城市繪布為亮點，希望讓市民一起度過熱鬧又有意義的國慶日。

談到台北市未來發展，蔣萬安表示，市府持續推動捷運建設，也期待台北大巨蛋引進世界級賽事，讓更多國際旅客來台。他並指出，台北市成功爭取輝達來台設置總部，市府將把握這項契機，朝打造AI園區的方向努力，發展城市產業，讓市民共享成果。

升旗典禮也加入街舞表演，蔣萬安跟著街舞老師及市民一起跳國慶舞步。現場另準備限量「國慶巧拼椅」及各式美食、遊戲攤位，吸引市民參與，增添國慶活動的歡樂氣氛。

台北市政府今天在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，邀請象徵多元族群的朋友一起唱國歌。記者潘俊宏／攝影

台北市政府今天在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，市長蔣萬安開心與市民朋友一起在大型畫布上合影。記者潘俊宏／攝影

台北市政府今天在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，市長蔣萬安（右）與議長戴錫欽（左）出席參加。記者潘俊宏／攝影