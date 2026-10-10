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北市東門中繼市場開幕 明送限量買菜金

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市東門市場改建中，中繼市場歷經一個月試營運，昨正式開幕，市長蔣萬安（右）前來關心攤商。圖／市府提供
北市東門市場改建中，中繼市場歷經一個月試營運，昨正式開幕，市長蔣萬安（右）前來關心攤商。圖／市府提供

北市東門市場改建中，中繼市場歷經一個月試營運，昨正式開幕，市長蔣萬安說，東門中繼市場交通便利，從原東門市場步行不到十分鐘即可抵達，市府更投入九千萬元改善市場環境，全面提升照明、通風等設施。市場處指出，明推出限量「買菜金六折」優惠，鼓勵民眾採買。

一九二八年日治時期即設立的東門市場，早期因鄰近中央機關與官舍，曾有「貴族市場」之稱，但市場環境逐漸老舊，市府推動改建，預計蓋成地上十一層、地下四層的複合大樓，二○三○年完工。

蔣萬安昨出席中繼市場開幕致詞時說，市府克服選址等各項挑戰，成功取得「華光特一」用地，並投入九千萬元改善中繼市場環境，打造更加寬敞、舒適、整潔的營業空間，同時透過搬遷補助及輔導措施，協助攤商順利銜接營運。

市府將持續加速東門市場改建工程，以如期如質完工為目標，讓攤商早日回到嶄新市場。

東門市場自治會長潘愛玉表示，搬遷過程非常感謝市府支持與所有攤商的體諒與配合，看到市場環境比過去更好，攤商們的買氣也愈來愈旺，心裡非常開心，「我們準備好了，歡迎大家來東門中繼市場採買」。

市場處指出，為了慶祝中繼市場落成，開幕日市場大手筆發放百元買菜金與東門好市保冷袋，十月十一日推出限量的「買菜金六折優惠價」，期盼民眾持續採買。

中繼市場 蔣萬安 步行

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