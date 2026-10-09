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翻車機、運煤坡道及煤斗車串聯「黑金」歲月 猴硐瑞三整煤廠2期啟用

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
整煤廠完整保留選洗煤設施與建築風貌，為北臺灣極具代表性的百年礦業文化地標。圖／新北觀光局提供
整煤廠完整保留選洗煤設施與建築風貌，為北臺灣極具代表性的百年礦業文化地標。圖／新北觀光局提供

新北猴硐瑞三鑛業整煤廠二期工程今完工啟用，市長侯友宜出席啟用儀式，參觀二期修復空間，並走訪整煤廠戶外廠區、運煤坡道及相關設施，循著昔日煤炭運送軌跡，感受猴硐「黑金」歲月留下的產業記憶。此次不僅修復歷史設施，更將翻車機、運煤坡道及煤斗車重新串聯，讓民眾可以走進真實礦業地景，看見昔日整煤流程及煤礦產業發展的歷史脈絡。

侯友宜市長說，瑞三鑛業整煤廠是猴硐煤礦產業的重要歷史見證，二期工程以「重現整煤流程、串聯礦業地景、友善參觀體驗」為修復重點，讓原本分散的產業設施重新串聯，從翻車機、鐵軌、運煤坡道到煤斗車，具體呈現昔日煤炭進入整煤流程的運作場景，讓民眾不只是參觀歷史建築，更能走進真實礦業地景，認識猴硐煤礦產業發展的歷史軌跡。

此次修復的一大亮點，是重現整煤流程的重要設施「翻車機」，團隊透過歷史照片、地方文史工作者及現地遺構考證，以等比例木構方式復刻翻車機，讓昔日煤炭如何進入整煤流程讓過去只能從照片及文字想像的整煤流程，在現地重現來。

原本受損的運煤坡道也同步修復，重新鋪設軌道並設置參訪平台，讓民眾可以觀察昔日運煤動線；園區攜手國營臺灣鐵路股份有限公司引進35H1000型煤斗車展示，搭配地坪、鐵軌及相關設施修復，讓翻車機、運煤坡道與煤斗車共同串起完整的運煤場景。民眾走進園區，循著煤炭從礦坑出煤、運送到整煤的歷史軌跡，認識整煤廠如何運轉，也更能理解猴硐煤礦產業曾經蓬勃發展的樣貌。

瑞三鑛業整煤廠二期開放後，將與既有整煤廠及猴硐煤礦博物園區串聯，整合戶外廠區、運煤坡道及相關產業設施，讓猴硐礦業文化觀光從單一館舍參觀，延伸為具有連續性的「礦業地景體驗」。園區同步優化參觀動線，增設無障礙坡道及出入口，提升不同年齡層及行動需求遊客的參觀便利性，讓更多民眾可以更友善地走進這片珍貴的礦業文化場域。

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新北市長侯友宜與貴賓共同出席猴硐瑞三鑛業整煤廠二期啟用典禮，見證礦業文化保存新里程碑。圖／新北觀光局提供
新北市長侯友宜與貴賓共同出席猴硐瑞三鑛業整煤廠二期啟用典禮，見證礦業文化保存新里程碑。圖／新北觀光局提供

新北市長侯友宜參觀整煤廠二期修復成果，了解翻車機、運煤坡道與煤斗車串聯的整煤流程。圖／新北觀光局提供
新北市長侯友宜參觀整煤廠二期修復成果，了解翻車機、運煤坡道與煤斗車串聯的整煤流程。圖／新北觀光局提供

新北市府與台鐵合作引進35H1000型煤斗車展示，重現昔日煤炭運輸與卸煤情境。圖／新北觀光局提供
新北市府與台鐵合作引進35H1000型煤斗車展示，重現昔日煤炭運輸與卸煤情境。圖／新北觀光局提供

還原昔日運煤坡道及軌道，重現煤炭運送動線，讓民眾走進歷史場景。圖／新北觀光局提供
還原昔日運煤坡道及軌道，重現煤炭運送動線，讓民眾走進歷史場景。圖／新北觀光局提供

猴硐 侯友宜 修復 煤廠

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