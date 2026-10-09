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新北中和嘉慶里勇奪今年韌性社區「特優」最高榮譽 全國第一再傳捷報

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市中和區嘉慶里自設防災倉庫，救災設備齊全。圖／新北市消防局提供
新北市中和區嘉慶里自設防災倉庫，救災設備齊全。圖／新北市消防局提供

新北市政府推動自主防災成果再傳捷報！內政部2026年績優韌性社區最終評鑑結果出爐，新北市推派中和區嘉慶里從全國各縣市27處參賽菁英社區中脫穎而出，榮獲最高榮譽「特優獎」；加上2025年已獲特優獎的新莊區雙鳳里，今年持續作為全國示範社區並獲維運獎補助，展現新北市深耕基層防救災能量的卓越成效。

新北市政府自2026年起整合消防局、工務局、水利局、農業局、原民局、社會局、警察局及教育局等跨局處資源，遴選高災害潛勢或具歷史災情之社區（里），推動環境災害潛勢調查、防救災組織建立、防災圖資建置與實作演練等工作。

市府強調，防災社區以在地民眾為主體，透過社區培力凝聚共識，落實減災與預防措施，降低致災因子。當災害發生時，社區組織能於第一時間投入應變處置與復原重建，核心價值在於全面建構社區自主防救災應變能力。

新北市消防局長陳崇岳指出，中和區嘉慶里里長吳永華兼任義消長達34年，自上任以來便將災害防救列為里務核心。嘉慶里分別於2021年與2024年取得一星及二星韌性社區認證，期間更積極培育基層防救災人才，至今已培育多達26位專業防災士，成為本次榮獲全國特優的關鍵基石。

陳崇岳表示，新北市今年推動防災社區累計將突破400處；在韌性社區方面，今年度一舉獲得內政部通過15處一星韌性社區，目前新北市獲得內政部認證之韌性社區累計已達94處，數量穩居全國第一。

新北市政府表示，未來將持續擴大推動與維運防災社區，強化災前整備、災時應變與災後復原能力，將防災能量深化至鄰里基層，打造讓市民安心、安全的韌性宜居城市。

防署帶隊官及訪評委員團與新北市消防局副局長陳國忠、中和區楊薏霖區長及中和嘉慶里韌性社區團隊合影。圖／新北市消防局提供
防署帶隊官及訪評委員團與新北市消防局副局長陳國忠、中和區楊薏霖區長及中和嘉慶里韌性社區團隊合影。圖／新北市消防局提供

新北市中和區嘉慶里實際協助救災情形。圖／新北市消防局提供
新北市中和區嘉慶里實際協助救災情形。圖／新北市消防局提供

新北市中和區嘉慶里實際協助救災情形。圖／新北市消防局提供
新北市中和區嘉慶里實際協助救災情形。圖／新北市消防局提供

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