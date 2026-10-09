瑞芳4座橋梁塗裝完工換新裝 兼顧結構安全與地方景觀

為打造安全的通行環境並提升城市景觀，新北市政府養護工程處推動瑞芳區瑞峰橋、慶安橋、介壽橋（猴硐）及國芳橋等4座橋梁之防蝕與塗裝工程，已於今年8月底順利全數完工。透過專業除鏽與全新配色，不僅有效降低鋼構件劣化風險、延長橋梁壽命，更為瑞芳地區增添亮麗的地標風采。

新北市工務局長馮兆麟表示，橋梁長期暴露於戶外環境，鋼構件極易受雨水、潮濕及空氣污染物侵蝕。若未及時保養維護，將逐漸影響整體結構的耐久性。為此，市府依據各橋梁現況實施防蝕及塗裝工程，經由嚴謹的表面處理與防蝕防鏽塗層，能有效減緩鋼材鏽蝕，大幅提升橋梁結構安全與使用年限，同時美化橋貌，提供市民更優質、安心的通行品質。

養工處長鄭立輝說，此次改善計畫涵蓋瑞芳區多處重要橋梁，工程於今年5月陸續開工。其中瑞峰橋自5月27日動工後，經全面除鏽與重塗，於7月31日率先完工，將原本斑駁的老舊外觀蛻變為鮮明耀眼的藍色塗裝；慶安橋、介壽橋及國芳橋亦於8月底陸續順利完工。

新配色結合地方環境特色，瑞峰橋與猴硐介壽橋換上湛藍新衣，慶安橋及國芳橋則披上熱情鮮紅漆面。養工處強調，公共設施的定期維護與美化相輔相成，未來將持續推動橋梁巡檢與保養作業，保障民眾用路安全，同時營造更具美感的城市風貌。