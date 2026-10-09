野柳逛蟹市、龜吼吃海鮮　北海岸一日遊串山海美食

秋季正值萬里蟹肥美時節，國慶假期適合逛活蟹市集、沿維納斯海岸賞景，再到漁夫市集品嚐海鮮，並結合溫泉串起北海岸秋冬旅遊行程；沿著海岸往淡水走，農村再生別有另一番風情。

新北市觀光旅遊局表示，新北市海岸線長145公里、擁有28處漁港，鄰近海域隨著季節變化，孕育出豐富且各具特色的海洋資源，萬里野柳至龜吼約1.6公里海岸線有「維納斯海岸」美名，沿途可欣賞岩岸地形及「駱駝峰」。駱駝峰頂有早期人工開鑿碉堡，觀景口可眺望海岸及野柳地質公園，適合拍照。

新北市農業局表示，「2026新北海派」系列活動「假日活蟹市集」每週六、日及國定假日上午8時至下午4時，在野柳漁港藍色候船亭舉行，民眾可選購萬里蟹，並參加漁村導覽、捕蟹船體驗。

此時正值萬里蟹肥美之時，龜吼漁港可同時品嚐到花蟹、三點蟹及石蟳等3種海蟹，另有白帶魚、紅目鰱及蝦貝等當季海鮮，從清蒸、熱炒到煎烤皆能品嚐不同風味。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處說，天氣轉涼，金山區、萬里區擁有海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等泉質，秋冬適合安排泡湯、美食及山海景觀之旅。

「金山萬里溫泉季」除了多元體驗，新北市溫泉觀光協會與金山萬里在地12家合作旅館業者，推出消費滿額抽獎活動，有機會抽住宿及泡湯券。邀請全台民眾趁著涼爽秋冬，約上親朋好友安排一趟北海岸泡湯小旅行。

跳石海岸則擁有社群人氣景點的「臨海公車亭」景觀，北觀處推廣「台灣好行716皇冠北海岸線」，串聯淡水、三芝、石門、金山、萬里及野柳，並推出主題套票及乘車活動。

新北市觀光旅遊局說，三芝區擁有豐富的自然景觀與人文特色，三芝海灣公園是北海岸旅遊重要中繼站，持續提升觀光環境及交通建設，並延伸自行車道串聯沿線景點。

國慶假期遊覽淺水灣、芝蘭公園、後厝漁港，是完整的海岸觀光軸線。淺水灣至白沙灣，沿途可飽覽藻礁潮間帶、風稜石等自然生態，是北海岸極受歡迎的鐵馬路線，麟山鼻遊憩區則有豐富的火山風稜石地質與潮間帶生態，非常適合親子一日遊。

新北市農業局表示，新北市石門、金山、三芝區，分布許多景觀優美的水梯田，展現人與自然和諧共存，蘊藏深厚的文化精神及生態功能。近年來，水梯田更成了都市人假日休閒踏青的好去處。

另外，淡水忠寮社區位於淡水大屯山系西麓、公司田溪上游，保有北台灣少見的李氏百年古厝群，清代曾出現4名舉人、8名秀才，也是國家文藝獎詩人李魁賢的故鄉，值得假日參訪，認識就地取材的石牆與土埆牆工法，品嚐在地當季農產烹調的風味餐。