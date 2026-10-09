深秋時節，草嶺古道漫山芒花隨風搖曳，已如銀白浪潮翻湧山谷，為東北角披上浪漫秋色。交通部觀光署東北角管理處推出的「草嶺古道芒花季」活動將於10月31日至11月29日登場。今年推出兩條特色小旅行遊程，讓遊客不只是賞芒花，更能延伸探索東北角的自然與人文魅力。

芒花季昨記者會大玩創意，以「穿越古道時光」為亮點，與會貴賓換上古裝驚喜登場，化身昔日行走草嶺古道的書生、商旅與旅人，東北角管理處處長游麗玉一身俠女裝扮將百年的歷史場景帶進現代。

游麗玉表示，今年透過古裝、情境互動等方式，將草嶺古道的歷史故事轉化為更貼近現代的旅人體驗，並延續「芒著走花時間市集」、虎字碑拓碑及手作體驗等深受遊客喜愛的活動，串聯自然、人文與在地旅遊資源，邀請民眾在秋日芒花盛開之際，走一趟草嶺古道，感受山林景致與歷史文化交織的獨特魅力。

因應芒花季的假日人潮，今年於10月31日至11月29日每周六、日，規畫「福隆遊客中心－遠望坑口」定點來回接駁服務，接駁車採免預約制。

今年芒花季也推出兩條特色小旅行遊程，「秋芒漫步・草嶺古道一日遊」帶領旅客輕鬆走訪草嶺古道；「山海雙享．古道秋芒與溫泉湯旅二日遊」則進一步串聯草嶺古道與礁溪溫泉，結合「賞芒花、福隆及礁溪泡溫泉、住宿」的慢旅行程。

遊客可依循草嶺古道健行路線一路探訪，完成福隆遊客中心、護管所、大里遊客中心等3處集章，即可至指定地點兌換當周限定的主題徽章。活動期間假日在大里遊客中心提供限定時段免費租用古裝服飾，只要完成指定互動或拍照任務，還可至大里遊客中心兌換芒花季限量文創小禮。

今年草嶺古道芒花季進一步串聯大東北角觀光圈旅宿、餐飲、觀光體驗及特色伴手禮等在地產業，推出「芒花季期間限定優惠」，共有超過25家特約店家共同響應。旅客只要持芒花季「集章明信片」至合作店家消費，即可享有專屬限定優惠，讓一張明信片串起一趟完整的東北角旅行。

每周六、日在福隆及大里遊客中心設置芒花主題意象打卡點，還有「芒著走 花時間市集」，相關活動及體驗報名資訊，10月16日起請至活動官網預約報名https://events.necoast-nsa.gov.tw/flower26/ ；或「東北角之友」Facebook粉絲專頁查詢。

草嶺古道芒花季邀遊客穿越時光，兩條特色小旅行遊程深度玩東北角。圖／觀光署東北角管理處提供

草嶺古道芒花季邀遊客穿越時光，兩條特色小旅行遊程深度玩東北角。圖／觀光署東北角管理處提供

草嶺古道芒花季邀遊客穿越時光，兩條特色小旅行遊程深度玩東北角。圖／觀光署東北角管理處提供

草嶺古道芒花季邀遊客穿越時光，兩條特色小旅行遊程深度玩東北角。圖／觀光署東北角管理處提供