聽新聞
0:00 / 0:00

萬大線1期工程進度近9成 拚明年底完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
萬大線列車進行主線動態測試。圖／台北捷運工程局提供
萬大線列車進行主線動態測試。圖／台北捷運工程局提供

捷運萬大線一期工程截至九月底進度達百分之八十七，台北捷運工程局釋出影片，介紹這段全長九點五公里、九座地下車站工程的樣貌，一路從北市中正區延伸到新北市土城區，朝明年底完工目標前進；同時，十九列量產電聯車預計今年底全數運抵金城機廠，逐步整合測試。

影片中從LG01站帶領觀眾深入仍在施工的穿堂層、月台層，緊接著由直穿鐵軌到LG02站，由於該站曾挖掘到植物園遺址，因此特別規畫出展示空間。繼續沿著軌道前行，從第一魚果橫跨新店溪到新北市永和端，一路到中和，最後到土城金城機廠，逐一介紹儲車廠維修工廠，一窺通車前的捷運工程。

捷運局說，萬大線第一期自中正紀念堂站起至金城機廠，全長約九點五公里，九座地下車站；沿線行經台北市中正區、萬華區，以及新北市永和區、中和區、土城區。從影片中可以看到，車站月台層、穿堂層、出入口及相關設施逐步成形。軌道道床最後一模混凝土基座澆置，達成軌道道床合龍重要里程碑。

捷運局說，萬大線列車已進行主線動態測試階段，昔日神祕的地下施工空間，正逐步蛻變為捷運車站的完整雛形。目前十九列量產電聯車預計於今年底全數運抵金城機廠，並逐步展開列車、供電、號誌、月台門等各項系統驗證整合測試。完工通車後，萬大線將與淡水信義線、松山新店線、環狀線等銜接轉乘。

萬大線 土城 捷運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中捷藍線高架路段 全面開工

橫跨板塊新玉里大橋工程鋼橋合龍 116年8月底完工通車

馬太鞍溪永久橋超進度 北上線年底可雙向通

通勤族留意！三鶯線設備異常 龍埔至台北大學單線雙向運轉拚8時前修復

相關新聞

基隆田徑場跑道被疑不平坦 市長試跑：感覺很平坦

基隆市立田徑場斥資逾九億元，設置通過中華民國田徑協會國家認證的四百公尺標準跑道等，三日重啟至十二月三十一日試營運，戶外跑道、籃球場及網球場都免收費，民眾反映風雨球場積水、跑道疑不平坦。

萬大線1期工程進度近9成 拚明年底完工

捷運萬大線一期工程截至九月底進度達百分之八十七，台北捷運工程局釋出影片，介紹這段全長九點五公里、九座地下車站工程的樣貌，一路從北市中正區延伸到新北市土城區，朝明年底完工目標前進；同時，十九列量產電聯車預計今年底全數運抵金城機廠，逐步整合測試。

張麗善、黃敏惠 獻禮雲嘉百歲活力爺嬤

重陽節將屆，雲林縣長張麗善昨連訪七名百歲以上長者，包括縣內最年長男性、一○六歲陳長發，他依舊耳聰目明、性情開朗；嘉義市長黃敏惠昨拜訪三名人瑞，其中一百歲的江平鎮仍會用羅馬數字記帳算數，展現驚人記憶力。

廣角鏡／上萬「國慶鳥」過境屏東

國慶連假將至，俗稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹大量過境屏東，昨日下午滿州山區更出現成千上萬隻盤旋。茂林國家風景區管理處今起至周日在禮納里部落辦理「二○二六在山那邊賞鷹」活動。

民怨不斷…台南永康高速一、二街年取締逾萬件 速限調升至60公里

台南永康區的國道一號東側高速一街、西側高速二街是往返市區通勤要道，原速限每小時五十公里，因道路寬敞、線形平直，不少駕駛下高速公路駛入常超速挨罰，引發民怨，經議員多次質詢並提案要求「速限合理化」，市府檢討後將全段速限調高至六十公里，並同步改善事故熱點及號誌。

台中機場升級 江啟臣、何欣純各端政見

國民黨台中市長參選人江啟臣昨呼應台北市長蔣萬安提出的松山機場遷建構想，主張升級台中國際機場，推動「台中進、台中出」，以年旅運量千萬人次為目標，串聯桃園、台北，打造中台灣國際門戶；民進黨參選人何欣純提出「一個台中大機場」，力拚國際航班倍增、年旅客突破五百萬人次，並完善捷運橘線及公車接駁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。