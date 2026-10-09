萬大線1期工程進度近9成 拚明年底完工

捷運萬大線一期工程截至九月底進度達百分之八十七，台北捷運工程局釋出影片，介紹這段全長九點五公里、九座地下車站工程的樣貌，一路從北市中正區延伸到新北市土城區，朝明年底完工目標前進；同時，十九列量產電聯車預計今年底全數運抵金城機廠，逐步整合測試。

影片中從LG01站帶領觀眾深入仍在施工的穿堂層、月台層，緊接著由直穿鐵軌到LG02站，由於該站曾挖掘到植物園遺址，因此特別規畫出展示空間。繼續沿著軌道前行，從第一魚果橫跨新店溪到新北市永和端，一路到中和，最後到土城金城機廠，逐一介紹儲車廠維修工廠，一窺通車前的捷運工程。

捷運局說，萬大線第一期自中正紀念堂站起至金城機廠，全長約九點五公里，九座地下車站；沿線行經台北市中正區、萬華區，以及新北市永和區、中和區、土城區。從影片中可以看到，車站月台層、穿堂層、出入口及相關設施逐步成形。軌道道床最後一模混凝土基座澆置，達成軌道道床合龍重要里程碑。

捷運局說，萬大線列車已進行主線動態測試階段，昔日神祕的地下施工空間，正逐步蛻變為捷運車站的完整雛形。目前十九列量產電聯車預計於今年底全數運抵金城機廠，並逐步展開列車、供電、號誌、月台門等各項系統驗證整合測試。完工通車後，萬大線將與淡水信義線、松山新店線、環狀線等銜接轉乘。